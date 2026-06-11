Lali Espósito reveló el detalle desconocido detrás de su homenaje al Indio Solari en River: "Veníamos ensayando hace tres meses"

Hay homenajes que nacen como una celebración de una trayectoria y otros que, por circunstancias inesperadas, terminan adquiriendo un significado completamente distinto.

Eso fue lo que ocurrió con el tributo que Lali Espósito realizó al Indio Solari durante sus recitales en River Plate, apenas horas después de conocerse la noticia de su muerte que conmocionó al mundo de la música argentina.

Miles de personas fueron testigos de una escena cargada de emoción cuando la artista fusionó "No me importa" con el histórico "Ji Ji Ji", mientras imágenes del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aparecían en las pantallas gigantes del estadio. Sin embargo, días después, Lali sorprendió al revelar que aquel homenaje no había sido organizado tras la noticia de su fallecimiento, sino que llevaba meses de preparación.

El secreto detrás del homenaje que emocionó a River

En una entrevista con Intrusos, la cantante decidió contar cómo nació la idea de incluir una referencia al universo ricotero dentro de sus shows.

Según explicó, el equipo artístico venía trabajando desde hacía tiempo en ese segmento del espectáculo y el arreglo musical ya estaba definido mucho antes de que ocurriera la partida del músico.

"El Indio... lo vamos a extrañar. La verdad, te confieso, nosotros teníamos el arreglo musical hecho. Para nosotros terminó siendo un homenaje porque había partido el día anterior al concierto. Pero nosotros veníamos ensayando hace tres meses ese arreglo musical porque íbamos a hacerle de todos modos un homenaje a Los Redondos y al Indio porque todos somos muy fans", reveló.

La confesión dejó al descubierto una coincidencia tan inesperada como emotiva.

Una coincidencia que cambió el significado del momento

Lo que originalmente iba a ser una celebración de la influencia musical del Indio y de Los Redondos terminó transformándose en una despedida frente a miles de personas.

Lali reconoció que la noticia impactó de lleno en el equipo, especialmente porque el homenaje ya formaba parte del show.

"Y el día anterior al concierto se fue y nuestro arreglo estaba hecho, entonces fue muy loco. No es que lo preparáramos para eso. Me gusta contarlo porque es la verdad sobre cómo surgió ese homenaje. Así que fue el doble de emocionante", explicó.

Esa carga emocional terminó reflejándose tanto arriba del escenario como en la reacción del público, que acompañó el momento con uno de los pogos más recordados de las noches en River.

El vínculo emocional que une a los artistas con su público

Más allá del homenaje, la cantante también reflexionó sobre la relación que construyó con quienes la acompañan desde distintas etapas de su carrera.

Para Lali, la conexión entre un artista y sus seguidores va mucho más allá de una canción o de un éxito puntual, una idea que también encuentra en la historia del propio Indio Solari.

"Los que conocen mi historia, la conocen bien y sé que está ahí. Capaz escuchan mi música hace poco o algunos desde el principio, pero están ahí por algo que excede lo musical o por lo menos eso pienso yo. No es solo una canción o un disco que te gusta, sino que es un artista que te emociona de alguna manera o te atraviesa. Así que todo eso lo agradezco con todo el amor", afirmó.

El elogio que el Indio Solari le dedicó a Lali

Aunque sus estilos musicales recorrieron caminos muy diferentes, el respeto entre ambos quedó plasmado públicamente años atrás.

Después de que Lali interpretara "Vencedores vencidos" en sus conciertos de Vélez durante 2023, el Indio Solari habló sobre ella y destacó su talento artístico.

"Esa muchachita que llena estadios, Lali. Le presté atención en función de que cantó 'Vencedores vencidos' y encontré que había una artista también. Se nota que no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente, aunque se dedique a un género diferente", expresó en aquel momento.

Sus palabras quedaron grabadas entre los seguidores de ambos artistas y volvieron a cobrar relevancia tras el homenaje realizado en River.

@datadiario %uD83D%uDCA5 EL INDIO SOLARI HABLÓ DE LALI ESPÓSITO %uD83D%uDD25 El Indio Solari (@indiosolarioficial) se refirió a Lali Espósito (@lali) en diálogo con FutuRock. %uD83D%uDDE3%uFE0F "Me cae simpática Lali", señaló y agregó: "se nota que no es producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente". %uD83D%uDDEF%uFE0F Asimismo aseguró que le "prestó atención" a la interpretación de Vencedores Vencidos que realizó la artista y que "había una buena artista también". %u266C sonido original - Data Diario

Un tributo que adquirió otro valor con el paso de las horas

La historia detrás de este reconocimiento demuestra cómo una idea artística puede transformarse por completo debido al contexto. Lo que había comenzado como una muestra de admiración hacia una de las figuras más influyentes del rock nacional terminó convirtiéndose en una despedida multitudinaria y profundamente emotiva.

Con el paso de los días, la revelación de Lali sobre la preparación previa del homenaje permitió comprender aún más la dimensión de aquel momento que emocionó a River y que quedará como uno de los recuerdos más significativos de sus conciertos.