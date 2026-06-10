Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

POR LA RED

El tierno gesto de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras sus shows en River: la foto

La artista mostró la sorpresa que le preparó el streamer luego de su doble presentación en el Monumental y causó furor en redes sociales. ¡Mirá, en la nota!

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Lali Espósito viene de hacer historia este fin de semana en el estadio de River Plate. La artista se presentó dos veces en el Monumental y ni el mal clima la frenó en lo que fue una verdadera fiesta del pop ante más de 160 mil personas. Tras este hito en su carrera artística, la cantante y actriz compartió el tierno gesto que tuvo su novio Pedro Rosemblat y causó furor en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lali compartió un álbum de fotos de su segundo show. "Sigo ahí", expresó en el pie de la publicación, con tono nostálgico.

En las imágenes se la puede ver a ella arriba del escenario, al público bailando al ritmo de su música, las pantallas principales y los carteles pegados en las inmediaciones del Monumental.

Pero la foto más significativa la dejó para el final del posteo. En la postal se puede ver una bandeja dispuesta sobre la cama con un plato con milanesas a la napolitana con un pudiente puñado de papas fritas, acompañado de una lata de gaseosa.

El romántico regalo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito. (Instagram/@lali).&nbsp;
El romántico regalo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito. (Instagram/@lali). 

El almuerzo especial incluyó un romántico mensaje a puño y letra, que le escribió Pedro Rosemblat. "Tarda en llegar y al final hay milanesa. Te amo", decía la dedicatoria. La frase hizo referencia a la hazaña de llenar dos veces el estadio con mayor capacidad en la Argentina y, al mismo tiempo, hizo una parodia con una de las comidad favoritas de la artista. 

Lali Espósito: todo sobre sus shows en vivo, Lola Índigo, su edad y "La Voz Argentina"

Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

4
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

5
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

Últimas noticias de Pedro Rosemblat