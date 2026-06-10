El tierno gesto de Pedro Rosemblat a Lali Espósito tras sus shows en River: la foto

Lali Espósito viene de hacer historia este fin de semana en el estadio de River Plate. La artista se presentó dos veces en el Monumental y ni el mal clima la frenó en lo que fue una verdadera fiesta del pop ante más de 160 mil personas. Tras este hito en su carrera artística, la cantante y actriz compartió el tierno gesto que tuvo su novio Pedro Rosemblat y causó furor en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lali compartió un álbum de fotos de su segundo show. "Sigo ahí", expresó en el pie de la publicación, con tono nostálgico.

En las imágenes se la puede ver a ella arriba del escenario, al público bailando al ritmo de su música, las pantallas principales y los carteles pegados en las inmediaciones del Monumental.

Pero la foto más significativa la dejó para el final del posteo. En la postal se puede ver una bandeja dispuesta sobre la cama con un plato con milanesas a la napolitana con un pudiente puñado de papas fritas, acompañado de una lata de gaseosa.

El romántico regalo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito. (Instagram/@lali).

El almuerzo especial incluyó un romántico mensaje a puño y letra, que le escribió Pedro Rosemblat. "Tarda en llegar y al final hay milanesa. Te amo", decía la dedicatoria. La frase hizo referencia a la hazaña de llenar dos veces el estadio con mayor capacidad en la Argentina y, al mismo tiempo, hizo una parodia con una de las comidad favoritas de la artista.