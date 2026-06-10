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Crónica Looks: las conductoras del canal revelan cómo sumar color al otoño sin perder la elegancia

Tonos vibrantes, acentos llamativos y combinaciones equilibradas se convierten en aliados perfectos para darle vida a los conjuntos de temporada sin perder sofisticación. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

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En el universo de la moda, los meses más fríos suelen estar dominados por paletas neutras y tonos oscuros. Sin embargo, las tendencias actuales demuestran que incorporar color es una de las formas más efectivas de renovar los looks de otoño. Celebridades, influencers y figuras de la televisión apuestan cada vez más por prendas vibrantes que aportan energía, personalidad y estilo sin dejar de lado la sofisticación.

Las conductoras de Crónica también se sumaron a esta corriente fashion y dejaron en claro que un toque de color puede transformar cualquier outfit. Desde estampados llamativos hasta pantalones protagonistas o blazers intensos, cada una encontró una manera diferente de darle frescura a sus conjuntos.

Liliana Caruso

Liliana Caruso demuestra que el color no siempre tiene que aparecer en una sola prenda lisa. Su elección pasa por una camisa de estampa artística en rojo, blanco y negro que se convierte en el centro de atención del conjunto. Combinada con básicos oscuros, la pieza aporta dinamismo y logra un equilibrio ideal para los días más frescos.

Melina Fleiderman

Melina Fleiderman elige un camino distinto y suma personalidad mediante un pantalón violeta que rompe con los clásicos de la temporada. La combinación con camisa efecto cuero negra y accesorios en la misma gama genera una propuesta moderna, urbana y muy actual, donde el color aparece como protagonista sin perder armonía.

Lorena Toso

Lorena Toso deja en claro que una sola prenda puede cambiar por completo la imagen de un outfit. Su blazer naranja aporta luz, presencia y carácter a una base oscura. El resultado es elegante, sofisticado y perfecto para quienes buscan incorporar tonalidades intensas de una manera simple y efectiva.

El invierno ya no está asociado exclusivamente a los grises, negros o marrones. Las nuevas tendencias invitan a experimentar con matices vibrantes que aportan frescura a cualquier guardarropa. Los looks de Liliana Caruso, Melina Fleiderman y Lorena Toso son una prueba de que el color puede convivir perfectamente con la elegancia y convertirse en el gran protagonista de la temporada fashion.

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