Crónica Looks: Rosario Grimaldi y Luciana Fernández Sosa marcan tendencia con el color que dominará el otoño 2026

En el universo de la moda, los looks de las celebridades funcionan como adelanto de lo que viene. Tendencias, ideas y elecciones que bajan directo a la calle. Esta vez, las conductoras de Crónica se subieron a una de las tendencias más fuertes del otoño 2026: los tonos tierra. Inspiración natural, estética sofisticada y una idea clara de estilo que pisa fuerte en el guardarropa.

Rosario Grimaldi

Para liderar la tarde informativa con estilo, Rosario Grimaldi apostó por un conjunto que fusiona sastrería y audacia. Blazer estructurado en marrón, short a juego y top negro para equilibrar.

El resultado es moderno y elegante, con un guiño urbano que potencia la versatilidad del tono estrella. El marrón, lejos de ser clásico, aparece renovado y se impone como alternativa chic al negro.

Luciana Fernández Sosa

Luciana Fernández Sosa, por su parte, apostó a un look monocromático en clave moca. Chaleco sastrero con botones y pantalón de corte recto, todo en la misma gama.

La elección transmite armonía visual y refuerza la impronta sofisticada que define la temporada. Un outfit que combina comodidad y presencia, ideal para el día a día en pantalla.

Así, ambas figuras confirman lo que ya anticipan las pasarelas: los tonos tierra llegaron para quedarse. Entre tendencias, ideas y apuestas de estilo, el marrón se posiciona como el nuevo comodín fashion del otoño 2026, con elegancia, calidez y mucha personalidad.