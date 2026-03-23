Mariela Fernández y Rosario Grimaldi: dos estilos para arrancar la mañana de Crónica TV

El fin de semana en Crónica TV no solo se trata de primicias; la imagen también cuenta su propia historia. Mientras la realidad del país marca un ritmo de conflicto permanente en el estudio, Mariela Fernández y Rosario Grimaldi se despegan de la tensión con elecciones de vestuario que son tendencia. Entre noticias de último momento, las periodistas logran imponer su sello personal sin perder el eje de la información.

El look denim asimétrico de Mariela Fernández

Para arrancar el día con todo al frente de "La Primera", Mariela Fernández apostó por la versatilidad de un outfit casual. Lució un top negro asimétrico de un solo hombro de la marca Meferti Moda, que combinó con jeans ajustados de tiro alto. Con el maquillaje de Mila Marzi, la conductora logró una imagen fresca y moderna ideal para acompañar las primeras noticias de la jornada.

El blazer sastrero de Rochi Grimaldi

Por su parte, Rosario Grimaldi prefirió una apuesta con más fuerza y autoridad visual en "Crónica Central". Vistió un blazer sastrero oversize en tono terracota de la firma Kremia. Moda, que complementó con pantalones oscuros y una remera básica blanca. Bajo el maquillaje de Mila Marzi, la periodista mantiene un perfil elegante y profesional para relatar toda la actualidad informativa.



Mariela Fernández y Rosario Grimaldi confirman que el vestuario es un aliado fundamental para comunicar con seguridad en el vivo. ¿Cuál de estos dos looks te gusta más para el fin de semana?





