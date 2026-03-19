Las conductoras de Crónica deslumbran con looks versátiles y una impronta que marca tendencia

En el universo de la moda, los looks de las celebridades siempre funcionan como fuente de inspiración. Tendencias, ideas y guiños fashion se mezclan en estilismos que marcan agenda. Las conductoras de Crónica no se quedan atrás y despliegan combinaciones que reflejan identidad, frescura y mucha actitud frente a cámara.

Liliana Caruso

El outfit de Liliana Caruso apuesta por un clásico infalible: pantalón negro ajustado con blusa en tono rosado suave. La silueta estiliza y el cinturón con hebilla protagonista suma carácter. Sandalias elevan el conjunto, logrando una imagen elegante y funcional, ideal para un aire televisivo impecable.

Mariela Fernández

En la propuesta de Mariela Fernández, el blanco domina con fuerza. Pantalón de corte recto y musculosa estampada generan un equilibrio moderno. Las zapatillas aportan comodidad sin resignar estilo. Un mix relajado que combina tendencia urbana con impronta sofisticada.

Agustina Díaz

Agustina Díaz se animó a un juego más audaz. Pantalón amplio en tono claro y top translúcido con detalles en negro construyen un contraste atractivo. El diseño suma textura y personalidad, mientras el calzado acompaña con altura, reforzando una estética actual y descontracturada.

Melina Fleiderman

El look de Melina Fleiderman se apoya en la simpleza bien lograda. Jean de tiro alto y musculosa blanca crean una dupla atemporal. La amplitud del pantalón aporta movimiento y frescura. Las sandalias completan una propuesta canchera, ideal para el día a día en clave fashion.

Así, entre tendencias, apuestas personales y combinaciones inteligentes, las conductoras de Crónica consolidan su lugar como referentes de estilo. Looks versátiles, detalles cuidados y una identidad marcada convierten cada aparición en una verdadera vidriera de moda.