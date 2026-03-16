Verónica Franco y Rosana Pagani: dos estilos para informar el fin de semana en Crónica TV

El fin de semana en Crónica TV no solo se trata de primicias; la imagen también cuenta su propia historia. Mientras la realidad del país marca un ritmo de conflicto permanente en el estudio, Verónica Franco y Rosana Pagani se despegan de la tensión con elecciones de vestuario que son tendencia. Entre noticias de último momento, las periodistas logran imponer su sello personal sin perder el eje de la información.

El sastrero de Verónica Franco

Para estar al frente de "Amanece informado", Verónica Franco se decidió por la versatilidad de un blazer beige de Kela Ind. Es un equipo funcional que descontracturó con jeans de tiro alto y una remera básica blanca, logrando un equilibrio perfecto para la primera mañana de los sábados y domingos. El toque final lo dio el maquillaje de Mila Marzi, resaltando una imagen luminosa frente a cámara.

El azul mar de Rosana Pagani

Por su parte, Rosana Pagani prefirió una apuesta con más fuerza visual. Lució una blusa tipo camisa en tono azul mar de la firma 10 Puntos Moda, un color que destaca bajo las luces del estudio. El detalle clave fueron los accesorios: un collar de eslabones dorados de Luna Garzón Accesorios que elevó el conjunto. Con el makeup de Mila Marzi, la periodista cerró un outfit sobrio pero con mucha personalidad.

Verónica Franco y Rosana Pagani demuestran que el vestuario es un aliado fundamental para comunicar con seguridad en el vivo. ¿Con cuál de estas dos propuestas te quedás para arrancar tu día?