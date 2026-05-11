Cinzia de "Gran Hermano" explotó contra Emanuel y lanzó acusaciones demoledoras: "Es narcisista, machista y cag..."

La visita de Santiago del Moro a la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" revolucionó a los participantes. Durante la cena que compartieron no solo se vivieron momentos de mucha emoción por las sorpresas que enviaron sus familiares, sino también los cruces que se generaron entre algunos de los jugadores. Uno de los enfrentamientos más fuertes de la noche tuvo como protagonistas a Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia, que no se guardaron nada.

El conflicto se inició cuando la participante, quien recientemente tuvo un fuerte accidente, decidió apuntar directamente contra su compañero frente a todos los presentes. Sin vueltas, lanzó una durísima acusación que dejó en shock a la mesa: "Quiero que se vaya Emanuel porque es narcisista, machista y, además, cag***".

Lejos de frenar, Cinzia redobló la apuesta y cuestionó la manera en la que Emanuel se mueve dentro del reality. Según explicó, el jugador busca apoyarse constantemente en distintos grupos y refugiarse detrás de otros integrantes para evitar quedar expuesto en medio de los conflictos más calientes de la competencia.

Después de escuchar todas las acusaciones, Emanuel respondió sin filtros y negó lo que dijo su compañera. "No coincido en lo que dice. Ella vino en esta etapa porque su amiga Sol estaba acá", lanzó, visiblemente molesto por la situación.

Cinzia enfrentó a Emanuel en "Gran Hermano". (Foto: Telefe).

Antes de terminar el cruce, el concursante sorprendió al revelar con quién le gustaría enfrentarse realmente dentro del reality. "Me gustaría un versus con Manu", expresó, dejando abierta una nueva interna que promete seguir dando que hablar en la casa más famosa del país.