Rodrigo De Paul confirmó su compromiso con Tini Stoessel con una romántica foto en las redes: "El ángel que vino a salvarme..."

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viven un gran momento profesional y personal ya que no ocultan su amor y hasta confirmaron que planean casarse. A pesar de que la boda parecía un proyecto a futuro, en las últimas horas el jugador de la Selección Argentina revolucionó las redes al confirmar su compromiso con "La Triple T".

En su cuenta de Instagram, el mediocampista publicó una serie de imágenes con distintos momentos que vivió en los primeros días de mayo. Entre entrenamientos para el Inter Miami CF, abrazos con Lionel Messi y postales junto a sus hijos, hubo dos postales que no pasaron desapercibida para los fans.

La fotografía más llamativa muestra la mano izquierda de Tini luciendo una impactante joya en el dedo anular. "Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme. Sos el mejor equipo. Te amo", escribió Rodrigo.

La imagen encendió otra vez las versiones sobre un posible paso por el altar. Desde hace más de un año circulan rumores de boda entre ambos, incluso con versiones que indicaban que el festejo se pospuso de fines de 2025 a algún momento de 2026. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente cuándo será, los gestos románticos empezaron a ser cada vez más evidentes.

La foto de Rodrigo de Paul que revolucionó las redes. (Foto: Instagram/ @rodridepaul).

En otra de las postales compartidas por De Paul apareció el pie de Stoessel acompañado por una frase cargada de amor: "Te amo Titi, Rodri". Minutos después, la intérprete respondió desde los comentarios con un mensaje igual de apasionado: "Te amo con mi vida entera".

Los seguidores de la pareja no tardaron en enfocarse en el enorme anillo que llevaba "La Triple T". Si bien no es la primera vez que una joya genera especulaciones alrededor de ellos, esta vez hubo un detalle que llamó todavía más la atención: la imagen fue publicada intencionalmente por el futbolista en sus propias redes. Para muchos, se trató de la pista más clara hasta ahora sobre el esperado casamiento.