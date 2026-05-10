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FARÁNDULA

Santiago del Moro entró a la casa de "Gran Hermano": las palabras que mandaron los familiares a los participantes

El conductor ingresó por primera vez al reality en lo que va de la edición "Generación Dorada". Además de presentar el auto 0 km, dio a conocer los mensajes de los seres queridos a los jugadores. ¡Enterate más, en la nota!

Este domingo 10 de mayo, Santiago del Moro entró a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" en lo que va de esta edición del reality de Telefe. Además de presentar el auto 0 km por el que muy pronto van a jugar, el conductor les llevó palabras de aliento a los participantes de sus familiares.

Del Moro ingresó a "GH" en la previa de la gala de eliminación, cuya particularidad es que la placa es negativa y "oculta". Los participantes no saben nada y se enterarán en boca del presentador televisivo.

El auto 0 km que se sorteará en "Gran Hermano Generación Dorada".
El auto 0 km que se sorteará en "Gran Hermano Generación Dorada".

Las palabras que recibieron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Eduardo: Arriesgá - Sorprendé

Zilli: Show - Individual

Lolo: Íntegra - Orgullo

Pincoya: Perseverancia - Rompela

Daniela: Poderosa - Única

Luana: Desconfiá - Despertá

Emanuel: Priorizate - Mentiras

Manuel: Disfrutá - Confianza

Zunino: Reiná - Tigre

Titi: Mostrate - Potenciate

Danelik: Humor - Brillo

Tamara: Indiadas - Animate

Juanicar: Fuerte - Confiá

Grecia: Madraza - Leona

Gladys "La Bomba": Humildad - Alegría

Cinzia: Jugá - Contenta

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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