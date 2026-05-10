Santiago del Moro entró a la casa de "Gran Hermano": las palabras que mandaron los familiares a los participantes
El conductor ingresó por primera vez al reality en lo que va de la edición "Generación Dorada". Además de presentar el auto 0 km, dio a conocer los mensajes de los seres queridos a los jugadores. ¡Enterate más, en la nota!
Este domingo 10 de mayo, Santiago del Moro entró a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" en lo que va de esta edición del reality de Telefe. Además de presentar el auto 0 km por el que muy pronto van a jugar, el conductor les llevó palabras de aliento a los participantes de sus familiares.
Del Moro ingresó a "GH" en la previa de la gala de eliminación, cuya particularidad es que la placa es negativa y "oculta". Los participantes no saben nada y se enterarán en boca del presentador televisivo.
Las palabras que recibieron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"
Eduardo: Arriesgá - Sorprendé
Zilli: Show - Individual
Lolo: Íntegra - Orgullo
Pincoya: Perseverancia - Rompela
Daniela: Poderosa - Única
Luana: Desconfiá - Despertá
Emanuel: Priorizate - Mentiras
Manuel: Disfrutá - Confianza
Zunino: Reiná - Tigre
Titi: Mostrate - Potenciate
Danelik: Humor - Brillo
Tamara: Indiadas - Animate
Juanicar: Fuerte - Confiá
Grecia: Madraza - Leona
Gladys "La Bomba": Humildad - Alegría
Cinzia: Jugá - Contenta