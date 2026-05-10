Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Joaquín Levinton y más: los famosos que convocan a sumarse a la Marcha Federal Universitaria

Este martes 12 de mayo se llevará adelante la Marcha Federal Universitaria, que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ante la pérdida del poder adquisitivo docente. En ese marco, famosos como Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Joaquín Levinton se sumaron a la convocatoria en redes sociales, invitando a movilizarse ese día.

"Este 12 de mayo marchamos por la universidad pública. Porque la universidad pública es un derecho. Es igualdad y es futuro", comienza el video institucional realizado por la Universidad Nacional de las Artes (UNA)

Pablo Amoroso, Esmeralda Mitre y Claudia Piñeiro completaron la siguiente frase: "Los invito este martes 12 de mayo a participar de la marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para defender la educación, que es lo más importante para este país. Para garantizar este sistema de educación pública y de calidad que hasta ahora existió en toda la Argentina".

"Lo necesitamos, lo merecemos. Así nos formamos la mayoría de este país", siguió Lorena Vega, actriz de "Envidiosa" y "En el barro". Lizy Tagliani, actual estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), sumó su testimonio:"Yo estoy estudiando y estoy cumpliendo el sueño de una niñita, de un niñito en aquel entonces, que tenía siete años y le preguntaba a su mamá: '¿Yo algún día voy a poder ir a la facultad?'. 'Sí, claro, todos van a la facultad'".

Por su lado, Ariel Staltari, actor y coautor de "El eternauta", añadió: "Porque sin universidad pública no hay futuro, no hay arte, no hay cultura". Pilar Gamboa, Malena Pichot y Marina Bellati también se sumaron a la convocatoria. "Nuestra universidad pública está en peligro. Por eso este 12 de mayo marchamos. Marchamos a las 17 horas a Plaza de Mayo para defender nuestro orgullo nacional", subrayaron las actrices de "Viudas negras".





Además de los mencionados, el video se completa con la participación de Horacio Roca, Celeste Cid, Joaquín Levinton, Rafael Spregelburd, Julieta Zylberberg, Susana Pampín, Dolores Fonzi, Andrea Garrote, Inés Estévez, Germán Palacios, Marcela Feudale, Alejandra Flechner, Soledad Villamil, Marcelo Subiotto, entre otros.