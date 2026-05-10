La opinión de Luis Ventura: los dedos duros de siempre

@LuisVenturaSoy

Y una vez más, casi los mismos de siempre, los que quieren hacer rating, a costa de otros, de manera parasitaria y poco creativa y propia. En este caso me refiero a las entregas de los Martin Fierro, esas estatuillas y celebraciones que generan y producen polémicas, delirios, alegrías, odios, vanidades y egos, en gran estilo, pero todos desean tenerlas en el mejor lugar visible de sus casas.

Los agradecidos de hoy serán los mismos verdugos de mañana. Porque te quiero mañana te aporreo. Es siempre así. Si están nominados no les gusta el rubro donde no tienen chances. Si no figuran se quejan y descargan sus iras. Si ganan el rubro lo celebran pero se enojan si no tienen luego el Oro, el Platino o el homenaje de turno.

Si los invitan piden acompañantes. Si tienen acompañantes, quieren ubicaciones cerca del escenario o participar de las mesas de Mirtha Legrand, Susana Giménez o Moria Casán. Todo es válido para participar de los temas que genera el popular gauchito de José Hernández y sus apetencias.

Aunque les cueste reconocerlo, a los eternos quejosos de la Argentina de la Grieta, miran más los errores que los aciertos. Le ponen más energía al reclamo que a la ponderación. Porque somos así. Les pesa el éxito de los demás y que les vaya bien, que ellos no pueden lograr por incapacidad profesional o méritos propios y viven peleándose por tratar de aparecer en los medios a costa de ensuciar o traicionar sin importarles el daño que causan y se jactan diciendo permanentemente de los códigos.

en "A la Barbarossa" , se conocieron los nominados a los Premios Martín Fierro de Televisión.

Entonces aparecen los Matías Vázquez, los Pampito, los Rodrigo Lussich, los Pallares, y los integrantes del pelotón de fusilamientos para jalar los gatillos para aniquilar a este premio supremo de la exportación y la entrega de una estatuilla ya internacional.

Pero realmente me encantaría saber cómo es esto, porque yo hablaría primero de cómo son los valores y los principios, no es lo mismo vivir y decidir sobre tus actos, sin la mirada de estos energúmenos, que creen que son el ombligo del mundo y viven haciendo análisis de la vida ajena y no les importa convirtiéndose en los "dedos duros" que hoy van proliferando y mutando en los diferentes medios.

Santiago del Moro conducirá la entrega de los Premios Martín Fierro de la Televisión 2026.

Esto se comienza a instalar con una total naturalidad en nuestra sociedad y también en el universo de las redes, televisión, radio, streaming, diarios, revistas, plataformas y realities shows, que son las generadoras de las usinas incontrolables de esta cantidad de personajes que van de lo increíble a lo inexplicable.

Por eso hay que saber bien, qué camino tomamos para caminar por el asfalto, y si por alguna circunstancia de la vida te vas al barro, tratar de volver. Bien parado, o en la lona, siempre hay que ser buena persona. ¡Te lo digo yo!

L.V.