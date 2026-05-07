Yipio rompió el silencio tras abandonar la casa de "Gran Hermano": "Voy a hacer todo lo posible para poder entrar de vuelta..."
Yisela "Yipio" Pintos hizo un video aclarando algunas cuestiones, como el problema de salud que atraviesa su madre y quién realmente solicitó que saliera del reality. Enterate qué dijo en la nota.
Tras abandonar la casa de "Gran Hermano" (Telefe), Yisela "Yipio" Pintos ya se encuentra en Uruguay para cuidar a su mamá, que atraviesa un problema de salud que requiere su presencia. Reacomodándose ante esta emergencia familiar luego de su paso por el reality, la comediante rompió el silencio en redes sociales para explicar un poco lo que le está ocurriendo.
A través de un extenso video, Yipio comenzó por aclarar algunas cuestiones. "La cosa es esta: mamá 'está bien', pero mi madre hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Cuando yo entré a Gran Hermano, estaba un poquito mejor, acompañada de una depresión. En este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, está más flaca, le está costando caminar", describió el delicado momento que transita la mujer.
Y continuó: "Mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en su casa. Y obviamente que la prioridad es mi familia, sobre todo mi hija". En esa línea, la participante explicó que no fue su pareja, sino su hija quien pidió por su salida, algo que le comentaron los psicólogos de "Gran Hermano" tras poner un pie fuera del reality.
"Tengo que venir a solucionar esto. Tengo que conseguir que mi mamá esté cuidada al cien por ciento, que esté acompañada. No es fácil, y siempre lo digo y siempre lo dije: Nunca se habla de lo que es hijastrar", remarcó Yipio, con los ojos cansados.
También se refirió a los comentarios negativos sobre ella. "Estoy escuchando un montón de estupideces, pero no me voy a enfocar en eso porque no vale la pena", subrayó. "Tengo a mi vieja en una situación de la que no me gustaría tener que ocuparme, pero no me queda otra. Es lo que tengo que hacer, es mi deber como hija. Hay cosas de las que me tengo que encargar yo", argumentó la humorista, pese a la ayuda de su novio.
Luego de decir que afrontará lo que le pasa con "ovarios y risas", Yipio dejó en claro que su intención es ocuparse de su madre y volver a "Gran Hermano". "Mi idea es poder solucionar todo, dejar a mi mamá bien cuidada. Voy a hacer todo lo posible para poder entrar de vuelta tranquila", cerró.