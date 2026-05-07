El repudiable comentario de Yanina Latorre sobre Thelma Fardin: "Todo lo hace cinematográfico"

La ratificación de la condena a seis años de prisión contra Juan Darhés por el delito de abuso sexual no solo es un alivio para Thelma Fardin, sino también, según lo denominó, es "un acto reparador" que sienta precedente en la justicia. Sin embargo, además de recibir conmovedores mensajes que reivindican su valentía y su fuerza, la actriz recibió un cuestionamiento, un tanto desubicado, por parte de Yanina Latorre.

"No estoy de acuerdo con toda la edición documental que hizo en el reel que subió a sus cuentas. Lo hace todo cinematográfico", criticó con dureza Yanina en su ciclo en "El Observador" (107.9). La conductora y expanelista se refirió al video que publicó Thelma para poner en palabras e imágenes todo el recorrido que hizo para obtener justicia.

Thelma Fardin recibió un cuestionamiento por parte de Yanina Latorre.

Y enumeró con frivolidad: "El día que denunció sentada en un cuarto de hotel, ficcionándolo con todas las feministas. Después hizo el año pasado, ella entrenando con la marca de Adidas, contando la alegría. Ahora otra". "Ella todo lo edita, lo ficciona y lo documentaliza", apuntó la esposa de Diego Latorre.

Lejos de ser frenada por alguno de sus compañeros, Gustavo Noriega adhirió a las palabras de la exangelita al decir que"fue feo eso".

En la red social "X" (antes Twitter) el recorte se volvió viral y se llenó de comentarios indignados contra la conductora. El repudio pasó fundamentalmente por el hecho de avalar la revictimización de la víctima, esto es, quedarse en un lugar de vulnerabilidad y de sufrimiento constante.