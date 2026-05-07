Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Thelma Fardin habló tras la condena a Juan Darthés por abuso sexual: "Es muy reparador..."

La actriz se pronunció tras la ratificación del fallo que condena al actor a seis años de prisión. En diálogo con los medios, reflexionó sobre el arduo camino que le tocó transitar. Enterate qué dijo, en la nota.

 Thelma Fardin habló tras la decisión de la Justicia de Brasil de rechazar dos recursos presentados por la defensa de Juan Darthés y reafirmar la condena a seis años de prisión por abuso sexual agravado

"Es muy reparador, no sólo en términos personales, sino también es mostrar que es posible conseguir justicia en este tipo de casos que son tan complejos en términos probatorios", sostuvo Fardin. 

Thelma Fardin habló con los medios sobre el arduo camino que le tocó transitar..
Thelma Fardin habló con los medios sobre el arduo camino que le tocó transitar..

"Es una sensación de mucho orgullo y una victoria enorme, personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad", aseguró Thelma en diálogo con "Telenoche". 

La artista compartió además una imagen personal, recordando un momento de introspección durante la espera de la resolución: "Recuerdo estar bañándome y decir: ‘Bueno, un día todo esto va a haber terminado, porque las cosas en la vida pasan, terminan'. Y el otro día, cuando llegó la noticia, dije: ‘Bueno, llegó ese día en el que yo me voy a bañar y esto terminó'"

Horas atrás, la actriz se manifestó en sus redes sociales: "Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerle a cada persona que me apoyó en este proceso"

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Thelma Fardín