Nicolás Riera y su mensaje a Thelma Fardin tras la condena de Juan Darthés: "Acá, acompañándote y..."

La Justicia brasileña confirmó la condena de seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual a Thelma Fardin. Ocho años de lucha, finalmente, con un fallo histórico. Thelma publicó un video y un texto lleno de agradecimientos. Entre ellos, su pareja, Nicolás Riera, recibió una frase que resume todo su amor, y la respuesta de Tacho llenó de ternura la red social.

Thelma Fardin subió un video a Instagram con un resumen de ocho años de pelea judicial contra Juan Darthés, como una celebración tras la noticia de la condena. Es que la Justicia brasileña dejó firme la condena de seis años de prisión en régimen semiabierto por el abuso sexual que ella sufrió en 2009, cuando tenía 16 años y él 45. El fallo histórico cerró un capítulo que empezó con una denuncia pública en 2018 y sacudió a toda la industria del espectáculo.

Pero Thelma no solo celebró el triunfo legal. Agradeció, nombrando a las personas que la sostuvieron. A sus abogados Martín Arias Duval y Carla Amaral de Andrade Junqueira, a las periodistas como Ana Berard y Luciana Peker, y a Amnistía Internacional Argentina con nombres propios: Luli Galkin, Laura Duran, Mariela Belsky, Paola Rey. También dedicó todo a sus amigas, a sus compañeras de lucha, a esas personas que la cruzaban en la calle y se les piantaba una lágrima.

Y entonces llegó el momento más íntimo. Thelma escribió: "A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias". Esa frase, cortita, pesó más que cualquier discurso. Porque Nico es Nicolás Riera, su pareja. El actor no tardó ni un minuto en responder. Puso en los comentarios: "Acá, acompañándote y aprendiendo. Te amo". Thelma replicó con un simple "Te amo". Y ahí nomás, las redes explotaron.

El video que ella compartió muestra los momentos más duros del proceso judicial. Las declaraciones, las esperas, las incertidumbres. También muestra el abrazo colectivo. "Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. En este juicio eterno de ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer. Me pongo a mandar mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer", escribió.

El fallo, además, tuvo un peso simbólico enorme. La defensa de Darthés presentó apelaciones. La Justicia brasileña las rechazó todas. Amnistía Internacional Argentina celebró: "La resolución constituye un paso decisivo en un proceso histórico por violencia sexual. Reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con diligencia y juzgar con perspectiva de género". Palabras mayores para un caso que marcó un antes y un después en el movimiento de mujeres en la Argentina.

Thelma pasó años con la armadura puesta. Guerrera, la llamaron. Pero esa armadura cansa. Cuando ella escribe que él le enseñó que puede descansar, está diciendo algo profundo: que el amor también sirve para bajar los brazos, para dejar de pelear un rato, para confiar en que otro sostiene mientras vos te tomás un respiro. No es un detalle menor.

En las luchas largas, muchas veces la gente se olvida de la persona detrás del símbolo. Thelma lo recordó. Y Nico respondió con una frase sencilla y perfecta. Porque de estas batallas también se aprende. Acompañar, callar, estar. Eso, a veces, es el acto más revolucionario.