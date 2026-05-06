Julieta Poggio confirmó que tiene una relación abierta y reveló las reglas con su pareja: "Ni amigos, ni conocidos..."

Julieta Poggio, que en las últimas horas estuvo en boca de todos por un cambio estético que generó críticas, abrió la puerta de su intimidad y reveló que tiene una relación abierta con su novio. La ex "Gran Hermano", que adoptó una mascota hace algunos meses, contó las tres reglas básicas que pactaron, y el pedido que le hizo a su novio.

Poggio fue entrevistada en "Solo con Niki" por Nicole y Gege Neumann, y las modelos no se guardaron nada. Recibieron a Julieta Poggio en el streaming y fueron derecho al grano. "¿Cuáles son tus tres reglas básicas? Eso que decís 'para mí esto es y no más'", arrancó Gege. Julieta, lejos de ponerse nerviosa, soltó la lista como si recitara una receta.

Primera regla: "Ser la prioridad de tu pareja en todo. Quieras estar, y lo quieras llevar con tu familia". Segunda: "Ni amigos, ni conocidos, nadie del círculo". Tercera: "Muy importante, cuidarse". Así de simple. Tres puntos, sin vueltas. La influencer explicó que esos pactos los hicieron desde el principio. Nada quedó librado al azar.

Gege, curiosa, tiró otra idea: "Yo pondría no repetir". Julieta negó con la cabeza. Dijo que eso todavía no está en los planes. Y confesó algo que muchos no esperaban: "No nos contamos las cosas. Yo prefiero no enterarme". La hermana de Nicole quedó impactada. "Estás en otro level, sos mucho más elevada que todos. Poder separar el amor de una calentura es una madurez alucinante", le dijo.

Julieta, con ese tono descontracturado que la caracteriza, aclaró que no usa la relación abierta para tener citas ni conocer gente. "No soy una persona de tener una cita con alguien. No me pinta. La uso para no quedarme con las ganas si surge un beso casual en el boliche", contó. Y remató: "Pero no me dan ganas de charlar con alguien. Me mato".

Lo más interesante vino después. La ex Gran Hermano explicó por qué funciona este acuerdo. "No se puede con todos. Nosotros podemos porque los dos nos damos esa seguridad todo el tiempo. No nos mentimos en nada. Si agarrás una mentira, bueno, pero como confiamos mucho, está todo bien", dijo. Y agregó, mirando a cámara: "Está cambiando acá Nicki, eh. De repente está cambiando, me parece".

La entrevista también tocó el tema de los retoques estéticos. Julieta, que semanas atrás se arrepintió de un procedimiento dental, fue contundente. "Probé, le di un tiempo, no me sentí cómoda y me la saqué. ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde está el problema? ¿A quién le estoy haciendo mal?", preguntó. Y pidió: "Argentina, dame un nuevo tema. Que los medios se busquen un problema honesto".