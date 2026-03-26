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Julieta Poggio sorprendió a todos con un anuncio que nadie esperaba: "Soy mamá..."

La ex "Gran Hermano" enterneció a sus seguidores con un cambio radical que cambiará su vida y su rutina. ¡Enterate más, en la nota!

Julieta Poggio supo aprovechar su paso por "Gran Hermano", ya que no solo se ganó el cariño del público, sino que también un lugar en los medios. Tanto es así que la exhermanita suele ser noticia por momentos virales y divertidos que la tienen como protagonista. En ese escenario, la actriz hizo un anuncio especial a través de sus redes sociales, que llenó de ternura a sus seguidores.

Julieta subió una serie de historias de Instagram para comunicar una decisión importante que tomó en su vida: adoptar a una gatita, la cual bautizó como "Chimuela".

Julieta Poggio adoptó a una gatita en su departamento. (Instagram/@poggiojulieta).
Julieta Poggio adoptó a una gatita en su departamento. (Instagram/@poggiojulieta).

"Hola, tías", escribió Julieta Poggio. "El plato es más grande que ella, me hace mal", describió la bailarina a su pequeña mascota de tan solo días de vida. También mostró los platitos, juguetes y demás accesorios que compró para su hija gatuna.

&nbsp;Julieta Poggio adoptó a una gatita en su departamento. (Instagram/@poggiojulieta).
 Julieta Poggio adoptó a una gatita en su departamento. (Instagram/@poggiojulieta).

Finalmente, en tono serio, la ex "Gran Hermano" hizo una afirmación sobre cómo impactará en su cotidianidad tener a un ser vivo bajo su cuidado: "Se acabaron las mañanas para dormir, ahora soy mamá".

Julieta Poggio: todas las noticias sobre la ex participante de "Gran Hermano 2022", su ex, Lucca Bardelli, su Instagram y su trabajo como actriz y bailarina

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