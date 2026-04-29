Julieta Poggio se hizo un cambio físico llamativo y tras las críticas expuso su angustia: "Envidia..."

Tras las repercusiones por su blooper en "Pasapalabra", Julieta Poggio volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En los últimos días, la ex "Gran Hermano", quien recientemente adoptó un gato, recibió una ola de críticas en redes por sus nuevas carillas dentales y decidió hablar sobre la angustia que le generó la situación.

La polémica se desató luego de que un odontólogo analizara la sonrisa de la bailarina en un video que rápidamente se viralizó. Desde su mirada profesional, cuestionó el procedimiento y aseguró que no era necesario. "Carillas sobredimensionadas, blanco artificial y cero armonía facial", sentenció. A partir de ahí, comenzaron a multiplicarse los comentarios negativos en distintas plataformas.

La discusión escaló y abrió un nuevo debate sobre los retoques estéticos en figuras públicas. Mientras algunos usuarios opinaron sobre el resultado, otros pusieron el foco en las decisiones personales de Poggio, lo que intensificó la exposición.

Frente a este escenario, la influencer habló en el programa "Rumis" y se mostró afectada por la situación. "Yo estos días estuve un poquito mal, la verdad", confesó. Luego agregó: "Siento que eso me quita mi propia energía", en referencia al desgaste que le generan los comentarios.

Julieta Poggio recibió fuertes críticas por sus carillas dentales. (Foto: Teleshow).

Además, Julieta reflexionó sobre el origen de las críticas. "Muchas cosas de las que la gente dice vienen por envidia. Son proyecciones. Te lleva a decir cosas feas", expresó. También reconoció que incluso los mensajes bien intencionados pueden afectarla: "A veces no lo tomás de buena manera y más cuando vos estás mal".

El episodio volvió a poner en discusión el impacto del hate en redes sociales. En su caso, la situación la llevó a replantear el vínculo con el mundo digital y a visibilizar cómo este tipo de comentarios puede afectar la autoestima.