El presidente Javier Milei participó de la cena anual de la Fundación Libertad, en la que brindó un discurso ante dirigentes y empresarios. En este marco, defendió el plan económico de su gobierno al asegurar que "lo peor ya pasó"; sin embargo, no hubo ni un punto de rating viéndolo en vivo por la TV Pública.

Curiosidades del rating: Javier Milei no llegó ni al punto de rating en la cena de la Fundación Libertad

Según lo que informó La Pavada de Diario Crónica, los más vistos del lunes por canal: "GH", 12.45 de promedio; "Es mi sueño", 6.7; "LAM", 4.0; "Bendita", 3.0; TV Pública Milei encuentro y Cine Net, 0.5. Duelos: "Lape Club Social", 2.5, vs. "Telenueve", 2.1; luego "DDM", 2.3, vs. "Los profesionales", 1.p. En esa franja, "Cortá por Lozano", 7.5, vs. "La cocina rebelde", 3.1 Cabeza a cabeza "BTV", 1.9, vs. "Bienvenidos a ganar", 1.8, y "Pasapalabra", 10.3.

El dato que encendió las alarmas y generó más ruido en la jornada fue el frío número que cosechó la aparición televisada del Presidente. Quedar con un duro 0.5 de promedio en la pantalla de la TV Pública es una señal contundente sobre los intereses del público. Javier Milei no logró captar la atención de quienes miran la televisión abierta tradicional, quedando sepultado frente a los tanques imbatibles de Telefe como "Gran Hermano" o "Pasapalabra", y muy por debajo de los programas de espectáculos y actualidad.

Curiosidades del rating: el presidente no pudo conquistar el encendido

A pesar de que el jefe de Estado sostuvo que "Los datos están mostrando que cada uno de los indicadores amerita que nos jactemos de que somos el mejor Gobierno de la historia, le guste o no a la izquierda", el evento que se desarrolló en el complejo Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires, no tuvo mucha recepción de la audiencia nacional en la transmisión en vivo.

La cena anual de la Fundación Libertad es un evento de gala que habitualmente reúne a los principales líderes del establishment, la política y el empresariado, y esta vez tuvo al mandatario como orador principal. Sin embargo, ni sus frases cargadas de intensidad ni la presencia de otras figuras internacionales lograron traccionar televidentes. La atención de los argentinos estuvo enfocada en el reality y el entretenimiento, reafirmando que en la pantalla chica el desgaste de la "política dura" le pasa factura hasta a los protagonistas de la agenda diaria.