Se entregarán los Premios Pinti, el gran homenaje al capocómico: "Una referencia anual de nuestra actividad..."

El teatro comercial argentino tendrá su propia noche de estrellas. Llegan los Premios Pinti, una distinción que busca reconocer lo mejor de la producción escénica local. La ceremonia inaugural se realizará el lunes 27 de julio en el emblemático Teatro Colón y la transmitirá Eltrece. El nombre homenajea a Enrique Pinti, ese artista enorme que supo conectar generaciones y murió en 2022. Detrás de la iniciativa está la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET).

La escena under y la gran avenida Corrientes se fundirán en una misma noche. El proyecto nace con el respaldo de AADET, la entidad que agrupa a los productores. Y viene con una promesa: consolidarse en el calendario cultural porteño. "El teatro argentino tiene una historia centenaria que sigue siendo motor de la cultura nacional", dijeron desde la organización.

Un jurado de 25 voces

La elección de los ganadores no quedará en manos de una mesa chica. Los organizadores convocaron a 25 personalidades del periodismo, la literatura, la crítica y las artes escénicas. Entre ellos figuran Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Enrique Avogadro, Hugo Paredero, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Mey Scápola, Tatiana Schapiro, Pablo Sirvén, Marcelo Stiletano y Jorge Dubatti. La lista completa asegura, según los impulsores, "una mirada plural, rigurosa y diversa de la actividad".

El majestuoso Teatro Colón será la sede de la primera ceremonia de los Premios Pinti.

Ese jurado independiente tendrá dos tareas: nominar y después elegir a los ganadores en cada categoría.

Más de veinte rubros en competencia

Los Premios Pinti no solo mirarán la calidad actoral o la dirección. Abarcarán todas las patas del oficio. Las categorías anunciadas incluyen Mejor Comedia, Mejor Drama o Comedia Dramática, Mejor Musical y Mejor Unipersonal, espectáculo de humor, stand up o formato alternativo. También habrá un espacio para la autoría nacional.

En las ternas por intérpretes, se dividirá entre comedia, drama y musical: Mejor Actor y Mejor Actriz de Comedia; Mejor Actor y Mejor Actriz de Drama o Comedia dramática; Mejor Actor y Mejor Actriz en Musical. Además, Mejor Actor de reparto y Mejor Actriz de reparto.

La técnica tendrá su lugar: Mejor Coreografía, Mejor Diseño de Escenografía y/o Audiovisual, Mejor Diseño de Vestuario (con caracterización y maquillaje), Mejor Diseño de Iluminación (con sonido y música original). Y un rubro clave: Mejor Producción.

AADET reservó dos distinciones de elección propia. Una será el Premio a la Trayectoria. La otra, el Espectáculo del Año. Pero además existirá una categoría donde la calle tendrá voz: el Espectáculo Favorito del Público. Ese galardón se definirá por votación abierta en una plataforma digital.

Qué obras y artistas competirán

La primera edición distinguirá producciones y artistas que tengan funciones en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026. Es decir, una temporada completa. El nombre elegido no es casual. Enrique Pinti representa "talento, compromiso con el teatro y una extraordinaria capacidad para conectar con distintas generaciones de espectadores", señalaron los organizadores.

Sebastián Blutrach, presidente de AADET, explicó el espíritu de la medida: "Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina".

Pablo Kompel, productor teatral, agregó que buscan "una referencia anual de nuestra actividad" para fortalecer la visibilidad del sector y construir "un nuevo puente con los públicos".

Detrás de estos premios se lee una necesidad vieja. El teatro comercial porteño funciona como una usina de trabajo, pero siempre careció de un galardón de peso propio que lo unifique. Existieron intentos anteriores, algunos más exitosos que otros, pero ninguno logró sostenerse como una cita obligada. La apuesta de AADET con los Premios Pinti apunta a llenar ese vacío institucional.

El nombre de Pinti no es un mero adorno. El humorista, actor y escritor supo cruzar la frontera entre el entretenimiento masivo y el comentario político afilado. Tenía un público que iba desde los adolescentes hasta los abuelos. Ese perfil transversal es justo lo que el teatro comercial necesita hoy: volver a convocar a las nuevas generaciones sin perder a los espectadores de siempre.

La transmisión por Eltrece le da un alcance federal que las funciones en Corrientes no tienen. Y la votación popular agrega un gancho mediático. Sin embargo, el gran desafío será mantener la rigurosidad artística sin caer en la lógica de la farándula. Si el jurado sostiene la vara y la industria acompaña, estos premios podrían convertirse en lo que el cine tiene con los Martín Fierro o los Cóndor. Si no, quedarán como una noche más de traje y moño.

Por ahora, el 27 de julio el Colón se vestirá de gala. Y Enrique Pinti, desde algún lugar del cielo del espectáculo, seguramente soltará una carcajada.