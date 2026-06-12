Alejandra Maglietti contó que sufrió acoso por parte de una vecina: "Me amenazaba de muerte..."

Alejandra Maglietti atravesó una pesadilla puertas adentro de su hogar. La panelista y modelo, que el año pasado vivió un robo increíble, reveló en el ciclo "Storytime" de Bondi Live el calvario que sufrió por culpa de una vecina con problemas psiquiátricos. La mujer, que vivía en la puerta de enfrente de su departamento, la acosaba de manera constante. Las cosas escalaron rápido: la vecina la amenazó de muerte. La situación, que se volvió insostenible durante la pandemia, terminó por alterar todos sus horarios.

La también abogada describió con lujo de detalles el clima de terror que se vivió en su edificio. "Era la puerta de enfrente de mi departamento. Cada vez que llegaba o me iba de mi casa lo hacía con mucho miedo, porque no sabía lo que esa persona podía hacer", confesó Maglietti frente a las cámaras. Y agregó un dato escalofriante: la vecina no solo la hostigaba a ella, sino que su paranoia se extendía a otros habitantes del consorcio.

El punto de quiebre llegó cuando la mujer comenzó a manifestar episodios de hostilidad explícita. "Me amenazaba de muerte. En un momento me tuve que ir", disparó la panelista de BTV (América TV). La presencia de la vecina frente a su puerta se volvió una amenaza constante. Según el relato de Alejandra, la mujer "se quedaba en la puerta espiando, diciendo que la estaban espiando, que le entraban por los aires". Ese comportamiento generó en Maglietti un estado de alerta permanente cada vez que entraba o salía de su vivienda.

Al principio, Alejandra intentó ayudar a la vecina. Era evidente que la mujer sufría problemas de salud mental. Pero todo cambió durante la cuarentena estricta. La vecina empezó a poner música a todo volumen hasta muy tarde. "Llamé a la seguridad, era pandemia. Le digo: ‘Por favor, ¿le podés pedir que baje la música?'", recordó Maglietti. Ese simple pedido desató una furia imparable. "Desde ese momento yo me transformé en la enemiga de ella", expresó la modelo.

Las amenazas y los episodios de amedrentamiento se multiplicaron a partir de entonces. La panelista comenzó a recibir advertencias directas sobre posibles represalias si intervenía nuevamente en los asuntos de la mujer. La situación se intensificó con el paso de los días. Maglietti subrayó que la raíz de todo era el estado mental de la vecina. "Ella estaba pensando que alguien le quería hacer un daño, etcétera. Entonces era la misma situación con todos los vecinos", relató. La paranoia de la mujer no apuntaba solo a Alejandra, sino que afectaba a todo el consorcio.

La pandemia, con el aislamiento obligatorio y la falta de interacción social habitual, dejó a la modelo en una situación de vulnerabilidad extrema dentro de su propio hogar. La presencia constante de la vecina hostil convirtió cada desplazamiento cotidiano, por más mínimo que fuera, en un motivo de angustia. Salir a comprar, volver del trabajo o simplemente sacar la basura se transformó en un acto de alto riesgo.

Durante el ciclo, tanto Nazarena Vélez como Barbie Vélez se mostraron impactadas por la crudeza de la historia. Nazarena intervino señalando: "Ocurre más frecuentemente de lo que se cuenta". El testimonio de Maglietti abrió una breve reflexión sobre la cantidad de situaciones similares que atraviesan muchas personas, especialmente en contextos urbanos y de convivencia forzada que se potenciaron durante y después de la pandemia de 2020.