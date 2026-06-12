La angustia de Marcelo Tinelli tras la denuncia de Juanita: "No le contestaba a él ni a Paula"

Las denuncias vinculadas a la violencia de género suelen generar una fuerte conmoción, especialmente cuando involucran a figuras públicas.

En las últimas horas, el nombre de Juanita Tinelli quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera una denuncia contra su ex pareja, Bautista Cuñia, por un presunto episodio ocurrido en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió, la joven aseguró haber sufrido una agresión física durante la noche y realizó una declaración ante efectivos policiales que acudieron al lugar. A partir de ese momento comenzó una cadena de preocupación que involucró a familiares, allegados y a su propio padre, Marcelo Tinelli, quien durante varias horas no logró establecer contacto con ella.

La denuncia que generó preocupación

La noticia comenzó a circular durante la mañana y rápidamente tomó repercusión en distintos medios y redes sociales.

De acuerdo con la información difundida, Juanita denunció que su ex novio la habría agredido en un local bailable porteño. Si bien prestó declaración ante las autoridades, se informó que rechazó una revisión médica por parte del SAME.

Mientras avanzaban las actuaciones correspondientes y se conocían detalles de una causa impulsada por una fiscalía porteña, la incertidumbre crecía alrededor del estado de la modelo.

Marcelo Tinelli no lograba comunicarse con su hija

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue la imposibilidad de contactarse con Juanita durante varias horas.

La situación fue comentada en televisión por los periodistas que siguieron el caso minuto a minuto.

"En estas primeras seis horas Juana no le contestaba ni a Marcelo ni a Paula", explicó Mauro Szeta durante el programa conducido por Sergio Lapegüe en América TV.

La falta de respuestas aumentó la inquietud de la familia, que intentaba obtener información directa sobre cómo se encontraba la joven tras el episodio denunciado.

El relato de quienes hablaron con Marcelo

Durante la cobertura del caso, la periodista Paula Varela reveló parte de las conversaciones que mantuvo con el conductor.

"Marcelo está preocupado, me dice 'me enteré por vos'", relató la panelista.

Por su parte, Luis Bremer también compartió el intercambio que tuvo con el conductor y describió el estado de preocupación que atravesaba la familia.

"Marcelo me responde 'me acabo de enterar, la estoy llamando a Juani y no la encuentro. Hablé con Paula (Robles) y no la había encontrado a Juani tampoco'. Hasta las 10.47 Juanita después de una denuncia estaba imposible de encontrar", señaló.

El mensaje que llevó tranquilidad

Luego de horas marcadas por la incertidumbre, finalmente llegó la noticia que esperaba toda la familia.

Juanita logró comunicarse con su padre y despejar las dudas sobre su situación.

Fue la propia Paula Varela quien reveló el contenido del intercambio.

"Y me acaba de contar Marcelo: 'recién me contesta Juana, me quedo más tranquilo y me acaba de contestar que está bien'", contó la periodista.

Según relató, la joven le envió un mensaje breve pero contundente a su padre:

"Quedate tranquilo pá, estoy bien, no te preocupes pá".

Una situación que sigue generando repercusión

Mientras continúan las repercusiones por la denuncia realizada por Juanita Tinelli, el foco también quedó puesto en las horas de incertidumbre que atravesó su entorno más cercano. La falta de comunicación durante buena parte de la mañana incrementó la preocupación de Marcelo Tinelli y de toda la familia.

Finalmente, el mensaje enviado por la modelo permitió llevar tranquilidad en medio de una situación delicada que continúa siendo seguida de cerca tanto por la Justicia como por la opinión pública.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de acompañar y contener a las víctimas que atraviesan denuncias de esta naturaleza, especialmente durante las primeras horas posteriores a los hechos.