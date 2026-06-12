Lizy Tagliani quiso sorprender a su hijo con la camiseta de la Selección argentina, pero le salió muy mal: "Todos amamos a..."

Lizy Tagliani intentó hacer un gesto hermoso para su hijo Tati: comprarle la camiseta de la Selección argentina, la de Messi, la que todos quieren. Pero algo salió mal. Entre el amor de madre y la emoción mundialista, Lizy se confundió y terminó llevándose a casa un conjunto muy diferente al esperado. El video de su error se volvió viral.

La conductora y actriz Lizy Tagliani compartió en su cuenta de TikTok un momento que mezcló ternura, humor y una confusión memorable. Antes del arranque del Mundial 2026, Lizy quiso tener un detallazo con su hijo Tati, de cinco años. Su idea: regalarle la camiseta oficial de la Selección argentina, la de Lionel Messi, para alentar juntos a la Scaloneta. Pero la realidad le jugó una mala pasada.

"Todos amamos a Messi, ¿verdad? Estamos fanatizados, amamos a nuestro equipo argentino, no hay duda. Estamos ahí acompañando y haciendo el aguante", arrancó diciendo Lizy frente a la cámara, con la emoción a flor de piel. Y continuó: "Yo, como buena madre, me fui hoy a comprarle el equipo de la Selección y la remera de Messi a mi hijo, Tati". Hasta ahí, todo parecía perfecto.

Pero en el camino, Lizy hizo memoria y soltó una explicación que se volvió el centro de la anécdota. "Claro, me olvidé que antes que mami fui una trava. Pero trava de las de antes, de la que no sabíamos nada de fútbol, de la que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona", reflexionó. Diferenció su experiencia de la actualidad: "No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo".

Y entonces llegó el clímax del video. "Entonces fui a comprarle el equipo de la selección argentina. Veo un local todo es celeste y blanco, que arriba decía ‘La Acade'". Acto seguido, mostró el conjunto que compró: nada menos que la camiseta de Racing Club de Avellaneda. "Yo fui y se lo compré. Y acá está. Se lo mostré a Sebastián recontenta... Y bueno, ahí me explico todo", remató entre risas.

El video explotó en redes sociales. Los comentarios no tardaron en llegar: "Francella estaría orgulloso", "Pepe Argento está orgulloso", "Ahora Tati es hincha de Racing", "Igual ya fue, ahora el nene es de Racing", escribieron varios usuarios. También hubo lugar para la creatividad: "Hacele un sol con un vendafacil", "Lo importante es la intención jajaja", se repitieron con humor.