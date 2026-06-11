Marcelo Benedetto abandonó un móvil en vivo para sacarse una foto con Shakira: el video

Este jueves 11 de junio comenzó oficialmente el Mundial 2026. Mientras la expectativa crecía por el partido inaugural entre México y Sudáfrica, gran parte de la atención también estuvo puesta en la impactante ceremonia de apertura en el Estadio Azteca, en la que participó Shakira. En ese contexto, Marcelo Benedetto protagonizó un momento inesperado al dejar un móvil en vivo para conseguir una foto con la cantante.

El periodista se encontraba realizando una salida para DSports desde el campo de juego, donde relataba los preparativos finales del espectáculo. Sin embargo, todo cambió cuando vio a la colombiana caminando por el césped junto a su equipo, apenas unos minutos después de finalizar los ensayos de la impactante presentación con la que abrió el Mundial 2026 e interpretó 'Dai, dai', la canción oficial del torneo.

Lejos de dejar pasar la oportunidad, Benedetto interrumpió su cobertura y avisó al aire lo que iba a hacer. "Es que voy por una consigna, está viniendo Shakira, la voy a buscar a Shakira", lanzó antes de dirigirse directamente hacia la cantante ante la sorpresa de sus compañeros.

Las imágenes captaron toda la secuencia. El cronista atravesó el sector custodiado por el personal de seguridad, se acercó a la intérprete y le pidió una fotografía. Con una sonrisa, la artista aceptó posar junto a él y permitió que el recuerdo quedara inmortalizado en plena transmisión.

Marcelo Benedetto junto a Shakira. (Foto: Captura DSports).

Tras cumplir su objetivo, Marcelo regresó frente a cámara entre risas y celebró la anécdota. En redes sociales, muchos usuarios destacaron la espontaneidad de la situación, aunque otros cuestionaron que abandonara momentáneamente su labor en uno de los eventos deportivos más importantes.

No fue la primera vez que el comunicador mezcló su costado profesional con el de admirador. Varios internautas recordaron que años atrás había protagonizado una situación similar durante la previa de una final de la Champions League, cuando también aprovechó una cobertura para fotografiarse con Dua Lipa.