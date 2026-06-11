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"Popstars" ya tiene jurado confirmado: quiénes son los famosos elegidos

El reality de Telefe definió al equipo que evaluará a las participantes. Tras semanas de especulaciones, se conocieron los nombres elegidos. Leé los detalles, en la nota.

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Hay muchas expectativas por la nueva temporada de "Popstars", el reality musical que dio origen a fenómenos como Bandana y Mambrú. Aunque ya estaba confirmado Nicolás Vázquez como conductor, todavía existían dudas sobre quiénes ocuparían las sillas del jurado. Después de varias versiones y nombres que circularon, finalmente se conoció quiénes tendrán la responsabilidad de elegir a las futuras estrellas del pop argentino.

Durante las últimas semanas, uno de los nombres que más sonó fue el de Lali Espósito. Sin embargo, la artista aseguró que no será parte del proyecto y la producción apostó por un equipo integrado por figuras de distintos perfiles y generaciones de la industria musical.

La primera confirmada es Ángela Torres, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Además de sus trabajos en televisión, teatro y streaming, logró consolidarse en la escena musical y construyó una fuerte conexión con el público joven.

Otra de las incorporaciones que llamó la atención fue la de Nicki Nicole. La cantante rosarina se transformó en una de las referentes de la música urbana latinoamericana y alcanzó reconocimiento internacional gracias a una serie de éxitos que la llevaron a presentarse en escenarios de todo el mundo.

"Popstars" ya tiene jurado confirmado: quiénes son los famosos elegidos

El panel se completa con Charlie García, productor musical mexicano con una extensa trayectoria en el desarrollo de artistas y proyectos vinculados al mercado latino. Su experiencia será clave a la hora de detectar nuevos talentos dentro de la competencia.

Mientras tanto, la convocatoria sigue abierta para jóvenes de entre 18 y 25 años que sueñan con formar parte de una banda pop. Las aspirantes deberán completar un formulario en el sitio de Telefe y subir a YouTube un video interpretando una canción a capela. A partir de allí comenzará el proceso que buscará encontrar a las próximas figuras de la música argentina.

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