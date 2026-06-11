Benjamín Vicuña y un inesperado ataque contra Mauro Icardi: "Qué hace dándole like a esto..."

Benjamín Vicuña volvió al centro de la tormenta mediática sin decir una palabra. Con una simple reacción en redes, encendió una mecha de un problema que estaba a la vista de todos, pero que nadie quería gritar. En varias oportunidades, el chileno se mantuvo al margen de los viajes de su ex, la China Suárez, aunque ello conllevara que dos de sus hijos, Magnolia y Amancio, salieran del país de forma constante. Pero aparentemente la paciencia se le va agotando y tras algunos comentarios al respecto, hoy los trapitos se ven al sol.

Desde que Mauro Icardi y la China Suárez hicieron público su noviazgo en diciembre de 2025, nadie en su entorno quedó a salvo del escándalo. Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, resultó un actor secundario pero protagónico en esta novela. Compartió años con la actriz y, desde ese entonces, cada declaración o like suyo se lee con lupa.

El nuevo episodio estalló por un posteo de la cuenta Jotax.digital. Allí subieron un fragmento de Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, donde desmentía versiones sobre un supuesto impedimento de Icardi para ver a sus hijas. "Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las chicas porque no se encontraba en la Argentina", afirmó Rosenfeld en el video. Y añadió: "Eso es falso y tenemos pruebas en el expediente. La mudanza a la Argentina fue una decisión de pareja, porque compraron la casa donde hoy vive Wanda con los chicos".

En ese posteo, los seguidores más atentos detectaron un detalle explosivo: la cuenta de Vicuña aparecía entre los que dieron "me gusta". El descubrimiento activó una catarata de comentarios. "¿Qué hace Vicuña dándole like a esto?", "Lo aplaudo", "El like de Vicuña. Me muero", escribieron algunos. El gesto, mínimo en apariencia, se volvió viral en minutos. Un simple clic, pero con el peso de todo el historial familiar a cuestas.

Vicuña viene de semanas tensas cada vez que el nombre de la China e Icardi cruza su camino. A mediados de mayo, cuando se filtró una presunta declaración jurada de Suárez sobre la custodia internacional de las hijas del futbolista, el actor optó por el silencio defensivo. La prensa lo acorraló, pero él se mostró esquivo. "No me interesa más hablar de eso. Fue una nota que dije: chicos, no, no está este quilombo. Por favor, no sigamos con eso", contestó entonces.

El chileno, acostumbrado a que su vida privada se convierta en espectáculo, trazó límites claros. "Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que los vamos manejando con la familia", explicó ante los cronistas. Incluso cuando le preguntaron por una supuesta afirmación de Suárez sobre la relación de los niños con Icardi, Vicuña mantuvo la calma y respondió con una frase cortante: "¿Eso dijo? Bueno. Vale". Y no profundizó. Su prioridad, remarcó, es "que mis hijos estén bien".