Mirtha Legrand vivió un momento de máxima tensión en un evento con empujones, insultos y gritos: "Te rompo todo..."

Después de enfrentar una fuerte polémica por sus declaraciones sobre el triunfo de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026, Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez, la conductora de "La noche de Mirtha" asistió a un importante evento y una situación protagonizada por su personal de seguridad derivó en un escandaloso episodio cargado de gritos, insultos y reproches.

Todo ocurrió durante el tradicional desfile organizado por Roberto Piazza, donde "La Chiqui" fue una de las figuras más esperadas de la noche. Como suele suceder en cada aparición pública, su llegada despertó gran expectativa entre los presentes y estuvo acompañada por colaboradores y un equipo encargado de resguardar su seguridad.

El conflicto se desató cuando la prensa intentó acercarse para conseguir algunas declaraciones de la histórica diva. Lo que parecía ser una cobertura habitual terminó convirtiéndose en una fuerte discusión que rápidamente elevó el tono dentro del lugar.

Según se pudo observar en las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, hubo reclamos cruzados, pedidos para que los periodistas se alejaran y varios intercambios subidos de tono. El clima se volvió cada vez más áspero ante la mirada de invitados que seguían con sorpresa lo que estaba ocurriendo.

En medio del forcejeo verbal, el cronista de "Desayuno Americano" intentó continuar con su trabajo y reaccionó ante la actitud de los custodios. "Si me habla ella no me empujes por favor... Pero no me empujes, ¿qué te pasa? ¡Calmate un poco! ¡Calmate!", lanzó visiblemente molesto mientras los hombres extendían los brazos para impedirle acercarse a Mirtha.

Mirtha Legrand en el desfile de Roberto Piazza. (Foto: Captura América TV).

Lejos de calmarse, uno de los custodios redobló la apuesta y elevó el tono frente a la prensa. "Te rompo todo... Te estamos pidiendo que no saques fotos... pelotu... Grabá lo que vos quieras, qué manga de pavotes que son", lanzó a los gritos mientras encaraba a los trabajadores de los medios. Del otro lado, intentaban defender su tarea y respondían: "Si ella se frena y habla no empujes", en una situación cada vez más caliente.

En medio del revuelo, Mirtha observó todo con evidente incomodidad e intentó calmar los ánimos. Mientras comunicadores y miembros de su entorno intercambiaban reproches, la conductora buscó bajar el tono para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Aunque el objetivo de la noche era celebrar una nueva edición del reconocido desfile, el incidente terminó robándose gran parte de la atención. Más tarde, la diva continuó participando del evento con normalidad, pero las imágenes del cruce se viralizaron rápidamente y generaron una catarata de reacciones en las redes sociales.