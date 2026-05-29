Mirtha Legrand hizo una terrible acusación sobre el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: "Eso fue un arreglo..."

Mirtha Legrand volvió a encender la mecha del escándalo mediático. Tras una semana en la que varias figuras se mostraron ofendidas con Wanda Nara y el Martín Fierro que le dieron por su labor en "MasterChef Celebrity", como Marcela Baños, que comparó el hecho de hacer copetes grabados, con un programa en vivo. Ahora, la diva de los almuerzos calificó el galardón como "un arreglo".

Las repercusiones por el último Martín Fierro no cesan. Esta vez, la voz más autorizada del mundo del espectáculo argentino se sumó a las críticas contra el premio que recibió Wanda Nara como mejor conductora.

Mirtha Legrand, siempre filosa, atendió a la prensa y no se guardó nada. Primero habló de su propia terna, la de Labor periodística, que ella misma ganó. Ahí ya lanzó un dardo sutil pero certero: "Estar en esa terna con dos periodistas excelentes, pero de noticiero. No es mi estilo, no es lo mío. Pero bueno, no sé".

Sin embargo, el momento más picante llegó cuando le preguntaron por Wanda Nara. La conductora de MasterChef Celebrity se llevó la estatuilla dorada por un programa grabado, con edición, sin la intensidad del vivo. Muchos colegas ya habían alzado la ceja. Pero Mirtha fue más allá. "Eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ahí. Algún día lo sabremos", soltó sin titubeos.

Y agregó un dato que nadie había mencionado con tanta crudeza: "Ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio". Con esa frase, la diva dejó en el aire la idea de que ni la propia Wanda esperaba ganar.

La entrevista siguió con otras preguntas incómodas. Por ejemplo, si Mirtha ve a Wanda parecida a Susana Giménez, como algunos intentan instalar en los medios. La respuesta de Legrand fue corta y sin vueltas: "No, no". Ni una palabra más.

El remate final llegó cuando le consultaron quién, en su opinión, debería haber ganado como mejor conductora. Ahí, con la seguridad de siempre, la Chiqui no dudó: "Mirtha Legrand", respondió la propia diva. Así, sin falsa modestia, se autoproclamó ganadora moral del rubro.

Este cruce no es solo una pelea más de rating o de egos televisivos. Detrás de la frase filosa de Mirtha Legrand asoma una vieja desconfianza del ambiente artístico hacia los premios que se entregan por programas grabados. La industria del espectáculo argentino siempre valoró el vértigo del directo, el error humano como parte del show. Un producto editado, piensan muchos, pierde la esencia de la conducción en vivo.

Pero el tema de fondo va más allá de Wanda Nara. Lo que dice Mirtha, con su tono de "algún día sabremos", toca una fibra sensible: la transparencia de los premios. Por años, circularon rumores de favores cruzados, presiones de productoras y votaciones raras. Que una figura como Legrand, con 70 años de carrera y blindada por su prestigio, lo diga en voz alta le da una dimensión nueva al escándalo.

Además, el gesto de auto-nombrarse ganadora no es solo una provocación. Es una forma de recordar que, para una parte del público y de la crítica, ella sigue siendo la referente máxima de la conducción femenina en la Argentina. Más allá de los votos y las estatuillas, Mirtha Legrand se planta como dueña de una autoridad moral que ninguna planilla de jurados puede otorgar ni quitar.

El conflicto, entonces, tiene dos capas. Una visible: la chicana y el malestar por un premio discutido. Otra más profunda: la lucha por definir qué significa realmente ser "la mejor conductora" en un ecosistema donde lo grabado, lo editado y lo producido en estudio compiten con la espontaneidad del vivo. Mirtha, con sus 98 años, sigue poniendo el dedo en la llaga y obligando al medio a preguntarse si los Martín Fierro premian el talento o las operaciones de escritorio.

Por ahora, Wanda Nara no salió a responder. Pero en el mundo del espectáculo argentino, un dardo de la Chiqui nunca queda sin réplica. Habrá que esperar el próximo capítulo.



