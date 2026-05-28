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Enzo Fernández y Valentina Cervantes su marca de ropa y revolucionaron las redes: "Bienvenidos a..."

La pareja presentó oficialmente "Twentyfour", el proyecto familiar que venían anticipando desde hace semanas y que ya está disponible para todo el país. Leé los detalles en la nota.

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 Después del festejo de cumpleaños de su hija, Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron que venían preparando un emprendimiento familiar desde hacía meses. Tras varios días de misterio en redes sociales, la pareja presentó oficialmente su nueva marca de ropa y reveló todos los detalles del lanzamiento.

La influencer fue la encargada de adelantar la noticia semanas atrás mediante una producción fotográfica en blanco y negro junto al jugador de la Selección Argentina y sus hijos, Olivia y Benjamín. "Nuevo proyecto con mucho amor y dedicación. Espero que les guste tanto como a nosotros. Falta muy poco", escribió en aquel momento junto a la cuenta oficial de la firma.


Este martes 26 de mayo llegó la confirmación definitiva. "Bienvenidos a Twentyfour. Primera edición ya disponible en toda Argentina. Conocé toda la colección en nuestra tienda online", anunciaron desde las redes oficiales de la marca, que rápidamente revolucionó a los seguidores de la pareja.

Tal como se especulaba, el proyecto está enfocado en la moda urbana para hombres, mujeres y niños. En la página web pueden encontrarse remeras, buzos, camperas, joggers, shorts y bermudas con estética streetwear. La colección apuesta principalmente por tonos neutros como negro, blanco y gris.

"Twentyfour", la nueva marca de ropa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández. (Foto: Instagram/ @tf24.twentyfour).
"Twentyfour", la nueva marca de ropa de Valentina Cervantes y Enzo Fernández. (Foto: Instagram/ @tf24.twentyfour).

El estreno de la marca generó una verdadera revolución entre los fanáticos de Enzo y Valentina, quienes comenzaron a dejar mensajes de apoyo y hasta remarcaron que varios productos ya aparecían agotados. "Casi todo sold out. no pude comprar lo que me gustaba. Felicitaciones de todos modos", "Qué locura" y "Hermosos", fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes.

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