Enzo Fernández y Valentina Cervantes celebraron el cumpleaños de su hija Olivia con un festejo íntimo: las fotos

Este jueves 7 de mayo es una fecha muy especial para Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Su hija Olivia cumple 6 años y la pareja decidió celebrarlo con un íntimo festejo en Londres. A través de las redes sociales, el jugador de la Selección Argentina y la influencer compartieron tiernas dedicatorias y varias imágenes del momento familiar.

La ex "MasterChef Celebrity" preparó una sorpresa apenas comenzó el día. En uno de los sectores más luminosos de la casa armó una ambientación delicada, donde predominaban los tonos rosa y beige. Un enorme globo con el número seis, pétalos blancos y detalles románticos fueron parte de la decoración elegida para homenajear a la nena.

Además, colocó dos pequeñas mesas decoradas con peluches, dulces y una torta personalizada con forma de corazón. También apareció una enorme muñeca entre los globos, que habría sido uno de los regalos principales para Olivia en esta fecha tan importante para toda la familia.

Desde sus historias de Instagram, Valentina compartió distintas postales de sus hijos. En una de las imágenes se vio a la cumpleañera haciendo gestos divertidos frente a cámara. "Feliz cumpleaños amor mío", escribió junto a emojis de moños y corazones. Más tarde, publicó otra foto de Olivia jugando con Benjamín y agregó: "La mejor hermana mayor del mundo".

Valentina Cervantes saludó a su hija por su cumpleaños. (Foto: Instagram/ @valucervantes).

La creadora de contenido también subió una tierna foto madre e hija arriba de un yate privado. Sin necesidad de agregar palabras, dejó que la imagen reflejara el vínculo y la complicidad que mantiene con la pequeña desde su nacimiento.

Por su parte, el mediocampista de la Selección Argentina también se expresó en sus redes y emocionó a sus seguidores. "¡Feliz cumpleaños, mi princesa hermosa! Ya 6 años, no puedo creer lo rápido que creciste. Sos un amor de persona hija, te amo y estoy orgulloso de vos", escribió el futbolista.

El festejo de cumpleaños de Olivia. (Foto: Instagram/ @valucervantes y @enzojfernandez).

En las fotos que publicó el jugador del Chelsea FC se pudo ver a toda la familia reunida alrededor de la torta, a Olivia abrazando a su hermanito y también a los abuelos paternos acompañando el especial momento. Todo indica que el gran festejo, con sus amigos, todavía está por venir.