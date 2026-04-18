Enzo Fernández y Valu Cervantes abrieron las puertas de su mansión en Londres: pileta gigante, arte por todos lados y un sillón para diez personas

Enzo Fernández y Valu Cervantes viven en Inglaterra hace varios años junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, también conocido como "El niño Telsi" por su tierna pronunciación del equipo en el que juega su padre. Tras la suspensión que sufrió por un malentendido en Chelsea, el campeón del mundo mostró junto a su familia la lujosa casa en la que viven, en una nota de Marley para "Por el mundo". El lujo y la comodidad se mezclan en cada ambiente.

Desde que el futbolista argentino fue transferido a Chelsea en 2023, la familia se instaló en Londres. Pero no se quedaron quietos. Pasaron por varias viviendas porque al mediocampista de 25 años no le gusta permanecer mucho tiempo en un mismo hogar. "Nos vivimos mudando. A Enzo le gusta mucho cambiar de casa porque dice que renueva la energía. Nos mudamos hace poquito acá", contó Valentina durante la entrevista con Marley. La pareja busca siempre ese aire nuevo.

Lo primero que se ve en el video es un inmenso recibidor, con un espejo redondo colgado en la pared. A pocos metros, un árbol de Navidad de unos tres metros de altura repleto de adornos. En todos los ambientes hay mucha iluminación natural gracias a los grandes ventanales. "Es medio moderna la casa. Tiene mucha luz", comentó Valu. En el comedor, una larga mesa de mármol con 14 sillas de pana gris y una lámpara que simula flores blancas cayendo del techo.

La cocina tiene una isla con espacio de guardado y hornallas por convección, más una gran despensa vidriada para guardar vinos. En todos los rincones de la vivienda aparecen piezas de arte: esculturas, cuadros. Sin divisiones, se llega a uno de los livings. Frente a la tele, un sillón blanco con espacio para más de diez personas. El segundo living es más íntimo: sillón gris y una pequeña cama elástica para Benja y Olivia. Todo pensado para la familia.

En el otro extremo, un espacio destinado especialmente para Enzo. "Es su lado de la casa. Acá estamos siempre nosotros y allá está él. Ahí hace kinesiología y también tiene su gimnasio. También va allá si quiere ver un partido importante", explicó Valu. En el jardín, una inmensa pileta es la gran protagonista. Pero Valu reconoció que nunca la usan por las bajas temperaturas. "No sé a quién se le ocurrió hacer una pileta afuera en Inglaterra. Aunque sea climatizada te morís de frío", bromeó.

En el exterior también hay una casa del árbol hecha de madera con varias hamacas para los chicos, más una estufa adentro para combatir el frío. También hay un pequeño sillón, una hamaca paraguaya colgada y pequeñas ventanas. El campeón del mundo y su familia disfrutan de un lujo silencioso, lejos de los reflectores. Una mansión que respira arte, luz y fútbol. Y un "niño Telsi" que crece entre paredes de ensueño mientras su papá la rompe en la cancha.