El terrible cruce de Mariano Martinez y Rodrigo Lussich por la conducción de "La jaula de la moda": "¿Quién te creés que sos?"

Después de haber quedado en el centro de la escena mediática por sus recientes declaraciones sobre Lali Espósito, Mariano Martínez volvió a dar que hablar este jueves. Esta vez, el motivo fue un incómodo momento que protagonizó durante una entrevista con "Intrusos", donde el actor terminó enfrentándose cara a cara con Rodrigo Lussich.

Todo comenzó cuando el artista, que está en pareja con una joven cordobesa y viene recibiendo críticas por su debut al frente de "La jaula de la moda", aprovechó el móvil para reclamar por algunos comentarios que habían hecho sobre su desempeño. Sin vueltas, lanzó una frase que sorprendió a todos en el estudio: "¿Quién te creés que sos Lussich? ¿A quién le ganaste?".

La reacción generó un silencio inmediato. Sin embargo, el periodista recogió el guante y respondió con firmeza: "A vos en la conducción te gané seguro. Si estás enojado, vamos a andar mal". El intercambio dejó desconcertados tanto a los panelistas como a los televidentes.

Lejos de bajar el tono, Martínez redobló la apuesta. "¿Qué descubriste, la pólvora o la lamparita? Te estoy cargando, ¿no te bancás un chiste? ¿Qué te pasa?", disparó. Del otro lado, Lussich retrucó: "A mí nada, me lo planteás mal y vamos mal. Por lo que me dijiste, parece que no te bancás nada".

Mariano Martínez es el nuevo conductor de "La jaula de la moda".

La discusión continuó durante varios minutos. "No sé qué dijiste vos, pero te estoy cargando. ¿Te enojaste?", insistió el artista. "Me hablás así y la verdad, no te conozco como para saber si estás hablando en serio o no", respondió el conductor. Entonces llegó otra réplica: "¡Ah! Ahora no me conocés. Ya está, ¿qué me querés preguntar?".

Aunque Adrián Pallares intentó encauzar la nota para aliviar la tensión, Mariano volvió a lanzar una última chicana antes de despedirse. "Subo videos entrenando. Sé que te gustan porque me lo hiciste saber un par de veces... no tenemos confianza para un chiste, pero él tiene confianza para todo. No me ofendo de nada mientras sea con respeto. Sos un caradura", cerró, dejando uno de los momentos más incómodos de la jornada televisiva.