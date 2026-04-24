El universo del espectáculo quedó atento la aparición pública de Mariano Martínez junto a su nueva pareja, una joven cordobesa llamada Melina. La noticia generó un impacto total al verlos llegar juntos al estreno de la comedia "Ni media palabra", donde se mostraron relajados y sonrientes frente a los flashes de la prensa. Este gesto puso fin a las especulaciones que rodeaban al actor, marcando la formalización de un vínculo que nació lejos de las luces de Buenos Aires y que ahora se consolida en el epicentro de la cartelera porteña.

Mariano Martínez ya no esconde a su novia cordobesa: las fotos que blanquearon el romance

Todo comenzó con los rumores de romance durante la temporada de verano, pero el contexto de este conflicto nace de las constantes guardias periodísticas que intentaban captar al actor en la ciudad de Villa Carlos Paz. En febrero pasado, las cámaras ya los habían registrado compartiendo salidas nocturnas, aunque Martínez optaba por un perfil extremadamente bajo, ocultándose incluso bajo capuchas para evitar ser reconocido. Por eso, la exposición reciente en Paseo La Plaza evidencia que el romance superó la etapa de la clandestinidad para convertirse en una relación seria.

La parte más explosiva de la jornada llegó al conocerse los detalles de la integración familiar que ya existe entre ambos. Según testigos de sus encuentros en Córdoba, la pareja no solo compartía boliches, sino también cenas en las que participaban los hermanos de Melina, lo que demuestra un acercamiento profundo con el círculo íntimo de la joven. Esta madurez en el vínculo habría sido lo que motivó al actor a dejar de jugar al misterio y presentarse de la mano con su novia, quien a pesar de la exposición, intenta mantener un perfil bajo y alejarse del foco mediático.

Mariano Martínez oficializó su romance con una joven cordobesa en Paseo La Plaza

Melina decidió poner su cuenta de Instagram en modo privado tras la viralización de sus primeras fotos juntos. El fenómeno de este romance despertó un gran interés en las redes sociales, donde se analiza cada gesto de complicidad de la pareja. Mientras tanto, en el entorno del actor aseguran que se encuentra en un gran momento personal, disfrutando de esta nueva etapa.

El arrollador éxito de Mariano Martínez en cada proyecto que encara vuelve a demostrar que su vida privada siempre es tendencia. Lo que pasó en las calles porteñas deja en claro que el amor que nació en las sierras tiene proyección a largo plazo y no fue solo un romance de verano.