Mariano Martínez en Crónica TV: "Siempre me mantuve firme en lo que quiero hacer..."

Luego del paso de Gabriela Sari por "Imbatibles", este lunes 9 de marzo Darian "Rulo" Schijman y Melina Fleiderman recibieron en el estudio de Crónica TV a Mariano Martínez como invitado especial. En una charla distendida, el protagonista repasó sus inicios en la actuación, habló del éxito que vivió durante la temporada en Villa Carlos Paz y también se refirió a su presente personal.

Durante el verano el artista encabezó "Ni media palabra", obra teatral que marcó su reencuentro sobre el escenario con Nicolás Cabré, con quien supo conformar una de las duplas más recordadas por el público en "Son Amores". El elenco también contó con la participación del Bicho Gómez y la producción de Cabré junto a su esposa, Rocío Pardo.

La charla comenzó con un mano a mano entre Mariano y Rulo, en un clima relajado que rápidamente dejó ver la confianza entre ambos después de 33 años de amistad. En ese marco, recordó sus primeros pasos en el medio y reveló una anécdota que involucra al conductor. "Arranqué a los catorce años a hacer castings, pero quedé recién a los dieciséis. ¿Te acordás que te llamé a La Lucila del Mar diciendo ‘quedé en el casting de Canal 9 para La Nena'? Fue el primero en enterarse", contó Martínez.

En otro tramo de la charla, el artista destacó que este año cumple 30 años de carrera en la actuación y reflexionó sobre su recorrido en el medio. "Siempre me mantuve muy firme y constante en lo que estoy convencido de que me gusta hacer, que es actuar, más allá de cualquier circunstancia", expresó. En esa línea, hizo un balance de su presente laboral: "Es bueno, me siento querido por la gente y creo que es mi camino".

Mariano Martínez y Rulo Schijman en los estudos de Crónica. (Foto: Crónica).

Además, se refirió al reencuentro profesional con Nicolás Cabré y al éxito que vienen teniendo con "Ni media palabra". "Llegó esta obra que la estaba buscando hace mucho tiempo y nos fue muy bien en el verano en Carlos Paz. De hecho vamos a seguir todo el año en diferentes lugares", adelantó sobre la gira que continuará en los próximos meses.

Luego, recordó cómo se dio la oportunidad de volver a trabajar juntos tras varios años. "Nosotros nos reencontramos cinco años atrás porque lo llamé para cenar, quería que hagamos cosas juntos. Después de un tiempo sin vernos, él estaba por hacer otra cosa y no quedó en nada en ese momento. Yo también venía haciendo alguna que otra cosa, pero nos agarró la pandemia. Todo se había parado y un programa de Polka que estábamos haciendo se levantó y nunca más se volvió a hace", explicó en referencia a "Separadas".

Mariano Martínez y Nicolás Cabré. (Foto: Instagram/ @marianom78).

"Cuando me voy de esa cena me llama Nico y me dice ‘hay una obra que me ofrecieron para dirigir. Si voy a dirigir por primera vez me gustaría que sea con vos'. Esa obra fue "Tom, Dick y Harry"", detalló sobre el proyecto teatral estrenado en 2023, dirigido por Cabré y protagonizado por él junto a Bicho Gómez y Yayo Guridi.

Por otra parte, Martínez habló sobre los desafíos que busca asumir en cada proyecto. "Siempre busco personajes que me desafíen, que tengan algo distinto para contar. No me gusta quedarme en la zona de confort", señaló. En esa línea, destacó especialmente su vínculo con el teatro: "Tiene esa magia del contacto directo con el público que no te la da la tele ni el cine. Es una adrenalina única".

Mariano Martínez, Nicolás Cabré, el Bicho Gómez y Rocío Pardo. (Foto: Instagram/ @marianom78).

En otro tramo de la charla, el intérprete también se refirió a su vida personal y al rol central que ocupa la familia. "Mis hijos son mi prioridad absoluta, todo lo que hago es por y para ellos", expresó, al explicar cómo organiza su agenda laboral en función de la crianza. Además, destacó la importancia de mantener un vínculo saludable con sus exparejas: "Tratamos de tener una relación sana con sus madres, lo más importante es que ellos estén bien y se sientan amados".

Las redes sociales también fueron parte de la conversación. Sobre el impacto que pueden tener, el artista fue sincero: "Son una herramienta de trabajo, pero también pueden ser un lugar muy hostil. Hay que saber filtrar". En ese sentido, recordó las críticas que recibió por algunos contenidos que comparte en plataformas digitales: "Al principio me dolían los comentarios mala leche, pero hoy entiendo que hablan más del que los escribe que de mí".

Mariano Martínez junto a su hija mayor, Olivia. (Foto: Instagram/ @marianom78).

Con una postura más relajada frente a las opiniones ajenas, Mariano dejó en claro su forma de manejarse en el mundo virtual. "Yo me divierto, no le hago mal a nadie. Si a alguien no le gusta, es tan simple como no mirar", lanzó con firmeza.

Finalmente, el actor también se refirió al cuidado de su salud y la disciplina que mantiene desde hace años. "Para mí el entrenamiento es salud, no es solo estética. Me ayuda a descargar y a estar bien de la cabeza", explicó. Y agregó: "Llevo una vida sana, me cuido con las comidas pero sin obsesionarme. Es una disciplina que incorporé hace muchos años".