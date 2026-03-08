Nicole Neumann debuta en el streaming con programa propio: fecha y horario de estreno

Nicole Neumman sorprendió a todos al anunciar el lanzamiento de su programa de streaming. La modelo dejó atrás el conflicto con Fabián Cubero y Mica Viciconte por la fiesta de 15 de Allegra para encarar una nueva etapa profesional en su carrera, que la mostrará en un rol distinto.

"Solo con Niki" fue el nombre elegido para el ciclo, cuyo comienzo será este lunes 9 de marzo. Se emitirá de lunes a viernes entre las 16 y las 18 horas a través del canal de YouTube de Solo Deportes Oficial.

"Solo con Niki", el programa de streaming de Nicole Neumann. (Instagram/@soloconnicki).

El equipo que acompañará a Nicole Neumann está integrado por Gege, hermana de la modelo, y Juan Otero. No obstante, todavía falta confirmar quién será la cuarta integrante que completará el panel del programa.

Según adelantaron en la promoción del ciclo, la propuesta incluirá charlas distendidas, confesiones y debates sin filtro cuando se enciendan las cámaras.

