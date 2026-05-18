Lourdes Sánchez dio positivo en un test de alcoholemia y le secuestraron el auto: la altísima multa

En las últimas horas, Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de la polémica luego de un episodio ocurrido en la ciudad de Corrientes, donde actualmente se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura provincial. La exbailarina de "Showmatch" fue sometida a un control vehicular y el examen de alcoholemia dio positivo.

De acuerdo a lo trascendido, el test realizado por agentes de tránsito habría arrojado 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy por encima de lo permitido para manejar. Tras conocerse el resultado, las autoridades avanzaron con el secuestro preventivo del vehículo en el que circulaba la pareja de Pablo "Chato" Prada.

El operativo se desarrolló durante uno de los controles desplegados el pasado viernes por la noche. Inspectores de la Dirección de Tránsito interceptaron el automóvil y, luego de completar el procedimiento, el rodado fue trasladado en grúa hacia un depósito municipal, donde permaneció retenido durante todo el fin de semana.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el procedimiento se realizó sin conflictos ni inconvenientes entre las partes involucradas. Este lunes, Lourdes Sánchez se presentó ante el Tribunal de Faltas para regularizar la situación y avanzar con la liberación del auto.

Lourdes Sánchez, en el ojo de la polémica. (Foto: Instagram/ @lourdesanchezok).

Para recuperar el vehículo retenido, la mediática debió abonar una multa de 665 mil pesos. El episodio generó una fuerte repercusión en Corrientes y volvió a instalar el debate sobre los controles de tránsito y el consumo de alcohol al volante, especialmente cuando involucra a figuras públicas.