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La alegría de Maxi López tras la llegada de su esposa e hijos a la Argentina: "Todos juntos"

Según La Pavada de Diario Crónica, Daniela Christiansson arribó al país con Elle y Nando para reencontrarse con el exfutbolista, quien está feliz de tener a su familia completa.

Daniela Christiansson, modelo sueca y esposa de Maxi López, fue titular en los portales de espectáculos después de que se conociera que Wanda Nara la quiere para la nueva edición de "MasterChef Celebrity". Recién llegada a la Argentina con Elle y Nando, el exfutbolista compartió su alegría de tener a su familia completa en el país.

Según La Pavada de Diario Crónica, mientras Maxi López cumplía sus compromisos profesionales en la Argentina, esperaba la llegada de Daniela, su pareja, quien permanecía en Ginebra. El exfutbolista comparte en las redes sociales su rutina de entrenamiento para poder adelgazar un par de kilitos. Mientras tanto, la modelo y sus hijos Elle y Lando disfrutaban de las cálidas temperaturas europeas con felicidad y mucho amor.

A través de historias de Instagram, Daniela mostró los primeros momentos desde su arribo al país. Una recibida bien argenta fue retratada por la cámara de su celular. En la imagen se pudo ver facturas, churros y un mate sobre la mesa familiar.

&nbsp;Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, está regreso en la Argentina. (Instagram/@danielachristiansson).
 Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, está regreso en la Argentina. (Instagram/@danielachristiansson).

En un segundo posteo, la modelo sueca subió una selfie con un sándwich de miga en la mano. La postal fue acompañada por emojis de la bandera argentina y corazoncitos color blanco y celeste, en señal de cariño hacia el país de su esposo.

&nbsp; Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, está regreso en la Argentina. (Instagram/@danielachristiansson).
  Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, está regreso en la Argentina. (Instagram/@danielachristiansson).

Por su lado, Maxi López compartió un video de sus hijos mayores (Valentino, Constantino y Benedicto) jugando con Elle, su pequeña y única hija, en el patio a correr alrededor de una silla. "Finalmente todos juntos", celebró el exfutbolista en redes sociales. 

&nbsp; Valentino, Constantino y Benedicto jugando con Elle. (Instagram/@danielachristiansson).
  Valentino, Constantino y Benedicto jugando con Elle. (Instagram/@danielachristiansson).
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