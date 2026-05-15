La fuerte preocupación de Maxi López por las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: "No podía hacer nada..."

El escándalo sentimental alrededor de Wanda Nara y Martín Migueles sigue sumando capítulos inesperados. Aunque en los últimos días circularon rumores de separación, nuevas versiones indican que el vínculo entre ambos continúa más firme de lo que parecía.

Sin embargo, en medio de toda esta situación apareció un nuevo foco de conflicto que involucra directamente a Maxi López y a los hijos que tuvo con la modelo y empresaria.

La información salió a la luz en el programa "SQP" (América TV), donde Yanina Latorre reveló detalles de una conversación que mantuvo con el exdelantero.

Según explicó, Maxi coincidió con Migueles en un hotel y el episodio generó un fuerte malestar. "Hoy hablé con él y, como él y Migueles estuvieron hoy en el mismo hotel en distintos horarios, le pregunté si creía que Martín lo estaba buscando, pero él me contestó: ‘Yo a Migueles no lo quiero ni ver'", contó Yanina.

Además, agregó que López está incómodo con la cercanía del empresario con sus hijos. "Me dijo que no tuvo ningún problema con él, pero no está contento con el tema de las denuncias y que Martín frecuentara a sus hijos", explicó la conductora.

El momento de mayor conflicto se produjo cuando Migueles estuvo presente en el departamento de Wanda mientras la familia veía un partido de River.

Según relató Yanina Latorre, la situación provocó una fuerte reacción de Maxi López. "Anoche Migueles estuvo en el Chateau, en la casa de Wanda, que nos mintió a todos porque sigue con él, mirando el partido de River con los cinco hijos de ella", sostuvo.

La escena fue determinante para que el exfutbolista tomara una decisión inmediata respecto a sus hijos.

De acuerdo con la versión difundida en televisión, Maxi decidió llevarse a sus tres hijos -Valentino, Constantino y Benedicto- para quedarse con ellos en Nordelta. "Cuando Maxi López llegó al departamento y vio a Migueles, agarró a los tres hijos de él y se fue", relató Yanina.

La situación dejó expuesto el fuerte desacuerdo del exjugador con la presencia de Martín Migueles dentro del entorno familiar y generó un nuevo cortocircuito con Wanda Nara.

"No podía hacer nada" por las hijas de Wanda e Icardi

Uno de los puntos más sensibles del conflicto tiene que ver con las hijas menores de Wanda Nara y Mauro Icardi, Francesca e Isabella.

Según explicó Yanina, Maxi manifestó impotencia por no poder intervenir respecto a las niñas."Me explicó que no podía hacer nada por Francesca e Isabella, pero no tiene ningún interés en que sus hijos estén mezclados con Migueles", reveló la conductora.

La frase rápidamente generó repercusión porque expuso el nivel de tensión que atraviesa actualmente la familia ensamblada.

En medio del escándalo, Yanina Latorre también deslizó que los propios chicos sienten incomodidad frente a la presencia del empresario. "Ojalá Wanda recapacite porque a los chicos les incomoda ver a Martín; ya son grandes los pibes", comentó.

Mientras tanto, el conflicto suma nuevos capítulos y vuelve a poner bajo la lupa la compleja relación familiar que mantienen Wanda Nara, Mauro Icardi y Maxi López, ahora atravesada también por la presencia de Martín Migueles.

Lo que parecía una simple crisis sentimental terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión familiar y mediática. Con versiones cruzadas, decisiones inesperadas y fuertes declaraciones televisivas, el escándalo alrededor de Wanda Nara y su entorno continúa generando repercusión y promete seguir dando que hablar en los próximos días.