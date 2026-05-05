¿Wanda Nara y Maxi López se besan en la serie que protagonizan?: las primeras imágenes hot de "Triángulo Amoroso"

El próximo lunes 11 de mayo marcará el debut de una propuesta novedosa en la pantalla y las redes. "Triángulo Amoroso", la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, se suma a la programación de Telefe. Tras el comienzo del rodaje de su película al termina de grabar la serie, y al mismo tiempo recibía la visita de Martín Migueles en Uruguay, se publicaban las primeras imágenes de la serie con Maxi, que ya generaron revuelo.

La apuesta rompe con los esquemas tradicionales al presentar episodios cortos, cargados de drama, humor y situaciones de alto voltaje, pensados para el consumo digital. La serie estará disponible desde su estreno a través de todas las redes sociales de Telefe y, además, tendrá su espacio en la televisión abierta con emisiones posteriores a "Pasapalabra".

De esta manera, Telefe combina la estrategia multiplataforma y se lanza de lleno al universo de ficciones verticales, un formato que gana terreno entre las nuevas generaciones. La trama gira en torno a relaciones cruzadas, secretos y tensiones latentes. El hilo conductor son los vínculos y los roces, con el atractivo adicional de saber que los protagonistas tienen una historia personal conocida por casi todo el público.

¿Hay beso entre Wanda Nara y Maxi López en la serie vertical que protagonizan?

El elenco reúne una mezcla llamativa de figuras de distintos ámbitos. Junto a Wanda y Maxi aparecen nombres como Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, Déborah Nishimoto, Sebastiante Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Pachu Peña, Clara Kovacic, Lucas Spadafora, Lautaro Rodríguez y Nora Colosimo. Esta diversidad de perfiles cruza la actuación, la actualidad y el mundo digital. La incorporación de personalidades reconocidas apunta a potenciar el alcance de la serie y generar conversación en tiempo real.

El lanzamiento incluye una campaña de adelantos. En uno de los videos promocionales, puede verse a Wanda y Maxi en blanco y negro, posando para la sesión de fotos de la ficción. El momento capta la interacción genuina entre ambos. Mientras el fotógrafo los dirige y lanza un elogio a Maxi, Wanda responde con ironía: "¿Bien, Maxi? Si no hizo nada", desdramatizando la escena y aportando su propio sello de humor. El texto que acompaña el video refuerza el tono lúdico: "Wanda no puede creer los elogios que recibe Maxi, se nota que hace 20 años que no le gritan lo bueno que es...".

La reacción del público no tardó en aparecer. Figuras como Zaira Nara participaron de la conversación, dejando mensajes como: "No creí estar viva para ver esto". Maxi López, por su parte, sumó: "El fotógrafo me parece un crack". Los seguidores también hicieron oír su voz, destacando la evolución de los protagonistas y la buena sintonía que muestran en cámara: "Amo verlos juntos y ver cómo se llevan, lo graciosos que son y que puedan disfrutar de sus hijos ya grandes es hermoso".

También se conoció el primer adelanto de la serie, en el que se ve a Wanda y Maxi, tras enojarse porque en el contrato decía que debían besarse, el exmatrimonio se acerca y se encuentra cara a cara, a punto de concretar. Sin embargo, el video no llega a mostrar el beso, por lo que habrá que esperar para ver si ocurre el esperado momento.

La propuesta de Telefe va más allá del simple entretenimiento. Busca instalar el formato vertical en el centro de la conversación y demostrar que la televisión puede reinventarse para el entorno digital. Con la expectativa puesta en el estreno, "Triángulo Amoroso" se perfila como una de las apuestas más comentadas de la temporada.

Wanda y Maxi, que alguna vez protagonizaron un escándalo mediático, hoy se ríen juntos frente a las cámaras. El tiempo pasa. Las heridas se cierran. Y el morbo, bien administrado, se convierte en rating. La serie promete, y no solo por la trama ficticia. El público quiere verlos reírse del pasado. Y ellos, por ahora, están dispuestos a jugar.