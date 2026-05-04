Curiosidades del rating: "El diablo viste a la moda" arrasó en la pantalla chica en pleno furor por su secuela

El rating de la televisión argentina tuvo un sábado donde la audiencia dejó un mensaje contundente sobre sus preferencias actuales. En una competencia feroz por el encendido del fin de semana, los contenidos que apelan a la memoria emotiva y los grandes tanques de Hollywood volvieron a demostrar su poderío. "El diablo viste a la moda" logró superar a las apuestas de producción nacional en vivo que habitualmente dominan la pantalla.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, el sábado, lo más visto: "La noche de los ex 1 y 2", 6.75 puntos de promedio; "La noche de Mirtha (JV)", 3.5; peli "El método", 0.8; "Con todo respeto", 0.3, y "Desde el palacio", 0.2. En América destacó "Secretos verdaderos", 1.3; en el 9, "Implacables", 1.1; en TV Pública "Se siente Argentina", 0.5. Las repes vintage: "Los Ingalls", 3.6, vs. "El Chavo", 2.7, y después "Simpson", 3.8. El duelo "El diablo viste a la moda", 4.2, vs. "Cine 13", 4.0. En el final "Resto del mundo", 2.0, y "DirecTV Go", 3.8. Kantar Ibope.

El dato más llamativo de la planilla fue el excelente desempeño de "El diablo viste a la moda", que con 4.2 puntos de promedio no solo ganó su duelo directo contra "Cine 13" (4.0), sino que logró superar la marca de Juana Viale (3.5). Este pico de interés no es casual: la película original de 2006 está viviendo un segundo aire de popularidad gracias al furor generado por el estreno mundial de "El diablo viste a la moda 2" el pasado 1º de mayo, que volvió a reunir a Meryl Streep y Anne Hathaway en la pantalla grande.

La secuela, "El diablo viste a la moda 2", ya es un éxito de taquilla en Argentina

La secuela, que ya es un éxito de taquilla en Argentina, plantea un giro interesante en la historia: Miranda Priestly enfrenta el declive de las revistas impresas y debe negociar con una Emily Charlton (Emily Blunt) convertida ahora en una poderosa ejecutiva. Ese clima de nostalgia y vigencia se trasladó directamente al rating del sábado, donde el público prefirió repasar los orígenes de Andy Sachs en "Runway" antes que sintonizar otras propuestas.

Finalmente, el sábado cerró con una tendencia clara: cuando el cine ofrece un contenido que conecta con un evento cultural actual, el encendido responde de inmediato. Mientras Telefe se mantiene cómodo liderando con el universo de "Gran Hermano", El Trece encuentra en sus clásicos cinematográficos un salvavidas que, paradójicamente, rinde más que sus propios estrenos de producción propia. Hoy, la pelea por el rating se gana con una combinación de oportunidad y nostalgia, dejando claro que Miranda Priestly sigue siendo la verdadera dueña del estilo, incluso 20 años después.