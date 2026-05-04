La nueva película con Luis Machín, Louta y Karla Sofía Gascón que está basada en "Las malas", la novela de Camila Sosa Villada

Además de los estrenos que se anuncian en las plataformas de streaming, también empiezan a tomar forma distintos proyectos que están en pleno rodaje y que en los próximos meses llegarán a la pantalla. En ese escenario, trascendió que Luis Machín encabezará el elenco de una película basada en la novela "Las malas" de Camila Sosa Villada, una obra que dejó huella en la literatura reciente y que ahora busca dar el salto al cine.

De acuerdo a información de La Pavada del Diario Crónica, tras algunas demoras, se inicia el rodaje de "Las malas", con un elenco que reúne figuras de distintos países. Entre ellas aparecen Karla Sofía Gascón, Adela Buendía, Daniela Vega, la influencer española Yenesi, además del propio Luis Machín y Payuca ("En el barro"), entre otros nombres.

La dirección y adaptación están a cargo de Armando Bo, quien prepara una versión cinematográfica con fuerte impronta autoral, con un rodaje que comenzará el mes próximo y tendrá locaciones en Montevideo y Córdoba, en una producción que cruza Argentina y Uruguay.

La historia se centra en un grupo de trabajadoras sexuales lideradas por la Tía Encarna, cuyo mundo cambia por completo cuando aparece un bebé abandonado. A partir de ese momento, la trama se mueve entre el deseo, la supervivencia y los vínculos que se construyen en un contexto adverso.

Con un elenco diverso y una historia fuerte, la película se posiciona como una de las apuestas más importantes del cine argentino en desarrollo. La expectativa crece tanto por la adaptación de una novela muy reconocida como por el equipo que la lleva adelante, en un proyecto que apunta a trascender lo local y conectar con el público internacional.