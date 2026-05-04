Pincoya y Nazareno de "Gran Hermano" protagonizaron una violenta pelea que dejó a todos en shock: "Loca..."

Con el paso de los días, la tensión en "Gran Hermano: Generación Dorada" está en aumento y cualquier roce entre los participantes desata una fuerte pelea. En este clima, a la espera de conocer al nuevo eliminado, Pincoya y Nazareno Pompei protagonizaron un fuerte cruce que sacudió a la casa.

Todo ocurrió durante la gala del 3 de mayo, cuando Jennifer Galvarini -nombre real de Pincoya- decidió exponer su estrategia frente a todos. Lo que parecía una jugada más del reality de Telefe, sorprendió a sus compañeros y generó la reacción inmediata del joven.

Nazareno perdió la paciencia y la encaró sin filtros. "No te hagas la bol*** Ey, ¿estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso", lanzó, visiblemente enojado. Lejos de bajar el tono, la situación escaló en cuestión de segundos.

La participante oriunda de Chile no se quedó atrás y respondió con firmeza: "Sí, sí". Esa contestación encendió aún más al exdeportista profesional, que redobló la apuesta: "No jugás conmigo con eso. No me trates de traicionar a mí. Pedí. Pedí que me vaya yo. Pedí, pedilo que te veo".

El enfrentamiento siguió subiendo de temperatura. "No te hagas la loca. Conmigo no te hagas la loca que yo no soy estos giles, eh", insistió Nazareno, cada vez más alterado. Antes de alejarse, disparó insultos como "bocona" y "fantasma", cerrando una escena que dejó a toda la casa en silencio.