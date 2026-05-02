El ex "Gran Hermano" Hernán Ontivero fue trabajador sexual por no tener donde vivir: "Había que sacrificarse..."

La vida de éxito que asegura "Gran Hermano" no siempre es tal. Hay algunas historias de fama de ganadores y finalistas, pero muchas otras de desilusión. Sin ir más lejos, hace pocos días Tamara Paganini dio detalles en la casa del momento más terrible que debió atravesar en su vida. Mientras en la Generación Dorada esperan un extraño repechaje, Hernán Ontivero relató una historia difícil: tuvo que ser trabajador sexual para intentar mantenerse a flote.

A tres años del inicio de "Gran Hermano" 2023, Hernán Ontivero -conocido como "El Negro Onty"- contó cómo siguió su vida después de abandonar el reality. El joven, cordobés de 33 años, fue el primer eliminado de esa edición que pasó por Telefe. Esa salida anticipada lo dejó en una situación complicada: sin plata ni un lugar donde dormir en Buenos Aires, tuvo que rebuscárselas para subsistir lejos de Córdoba. Mientras sus excompañeros seguían adentro, él ya peleaba contra la realidad.

Recién salido del programa, Ontivero llegó a dormir en la estación de micros de Retiro. No le alcanzaba la guita para pagar un alquiler. Al detallar cómo hizo para sobrellevar ese escenario, el exparticipante soltó una confesión fuerte: durante un tiempo aceptó ofertas de alojamiento a cambio de compañía sexual. "Vamos a poner en contexto para que todos entiendan, ¿cómo le decimos, gigoló?", planteó en "Sacate la careta" (DGO streaming). Según contó, rotaba cada pocos días de casa para administrar lo poco que tenía.

"Yo salí de la casa y tenía que ir a los programas, no quería desaparecer. Para estar presente había que sacrificarse", afirmó Ontivero. Las propuestas le llegaban por Instagram. Él seleccionaba entre las opciones que aparecían. "Me ofrecían quedarme en la casa y, si la señorita no era de mi gusto, compraba pastillas azules. Siempre tenía cinco o seis". Pasó temporadas cortas en distintas viviendas, con anfitrionas de entre 50 y 73 años. "Sólo mujeres. Hombres me han ofrecido, pero todavía no quiero", aclaró.

Hoy, Ontivero aseguró que ya no recurre a ese tipo de arreglos para tener un techo. Pero no cierra la puerta a futuro. "No lo hacía por plata, yo quería la estadía. Hoy en día hay precio, no lo hago por obligación", concluyó. La frase retumba porque muestra el contraste entre la necesidad de aquel momento y la posición más firme que tiene ahora. El "sacrificio" del que habló tuvo nombre y apellido: sobrevivir a la salida más fría del reality.

En aquella eliminación de "Gran Hermano" en 2023, la placa de nominados incluía a Juliana "Furia" Scaglione, Zoe Bogach, Hernán Ontivero -el Negro Onty- y Williams López. Todas las encuestas daban a Furia como la favorita para salir. Sin embargo, fue Onty quien recibió la mayor cantidad de votos negativos y tuvo que dejar la casa. Una ironía del destino que lo empujó directo a una realidad mucho más dura que la convivencia más famosa de la tele.