Diego Peretti habló sobre su salud tras su intervención cardíaca: "Me pusieron un stent..."

Luego de que trascen diera que había sido sometido a una intervención cardíaca, Diego Peretti llevó tranquilidad sobre su estado de salud y explicó qué fue lo que le ocurrió. En diálogo con medios, el actor aclaró que todo se originó durante un chequeo médico de rutina y que la situación fue detectada a tiempo, permitiendo una rápida resolución.

"Fui a hacerme un examen de rutina, me detectaron una obtrucción en una de las arterias del corazón y me pusieron un stent", contó Peretti al referirse al procedimiento al que fue sometido. De esta manera, detalló que se trató de una intervención programada y controlada, sin mayores complicaciones ni urgencias inesperadas.

Además, el actor remarcó que el procedimiento fue breve y ambulatorio. "Era ambulatorio, fueron dos horas, a las dos o tres horas ya salí del sanatorio", explicó Diego Peretti, buscando llevar calma luego de que la noticia generara preocupación entre colegas, fanáticos y seguidores.

En cuanto a su presente, Peretti aseguró que evoluciona favorablemente y que ya se encuentra transitando una buena recuperación. Incluso adelantó que retomará muy pronto sus compromisos laborales: "Ya estoy bien, gracias a Dios, reinicio el teatro la semana que viene", dijo en referencia a su regreso con la obra El jefe del jefe en el Paseo La Plaza.

Por último, el actor aprovechó para agradecer públicamente las muestras de cariño que recibió tras conocerse la noticia. "Gracias por la preocupación", expresó el artista, cerrando así cualquier especulación y confirmando que se encuentra estable y listo para volver a la actividad.

Diego Peretti reapareció en redes tras su operación cardíaca. (Instagram/@peretti_oficial).

No solo habló con los medios sino que también reapareció en redes sociales llevando tranquilidad a sus seguidores, Diego Peretti subió una foto disfrutando de dos vasos de una bebida oscura, parece ser vino pero no termina de quedar claro.