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Ricardo Darín y Diego Peretti, juntos en una de las grandes apuestas de Netflix: todos los detalles

Según La Pavada de Diario Crónica, los actores protagonizarán una intrigante película para la sección "Hecho en Argentina" de la popular plataforma de streaming.

Este martes 7 de abril, Netflix Argentina lanzó novedades para sus usuarios, especialmente para los fanáticos de las producciones nacionales. Entre los estrenos de la plataforma de streaming se mencionan la temporada final de "Envidiosa" con Griselda Siciliani, el documental de Silvina Lunala nueva serie con Dolores Fonzi y Mercedes Morán, y un filme protagonizado por Ricardo Darín y Diego Peretti

Según La Pavada de Diario Crónica, durante la segunda mitad de 2026, Ricardo Darín, protagonista de "Argentina 1985", interpretará a un psicoanalista pragmático con un enfoque muy particular en "Lo dejamos acá", película donde se destaca la actuación de Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid. La película explora la compleja relación entre este terapeuta y un escritor bloqueado. Es una de las grandes apuestas de una importante plataforma. 

La nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti. (Instagram/@chenetflix).
La nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti. (Instagram/@chenetflix).

"Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos tradicionales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta", dice la sinopsis oficial de Netflix.

El filme llegará a la empresa de la "N" roja gigante en la segunda mitad del 2026. Además, el servicio de streaming anunció que la segunda temporada de "El eternauta", serie protagonizada por Ricardo Darín y gran elenco, está en desarrollo. ¡La ficción argentina se viene con todo!

Netflix: todas las noticias sobre las series, películas y documentales de la plataforma de streaming

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