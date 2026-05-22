El hijo de Christian Petersen rompió el silencio sobre la internación del reconocido chef: "No hay ningún..."

La internación de Christian Petersen despertó preocupación en el mundo del espectáculo y el de la gastronomía, dado que no hace mucho tiempo el reconocido chef sufrió una descompensación durante su excursión al volcán Lanín. Ante los trascendidos, y luego del parte médico, su hijo Hans decidió romper el silencio y brindar precisiones sobre el estado de salud de su papá.

Acerca del motivo del ingreso del cocinero al Hospital Alemán, el joven afirmó en diálogo con "Teleshow" (Infobae):"No hay ningún cuadro de estrés". Asimismo, Hans Petersen remarcó que lo que ocurre por estas horas con su padre forma parte de "un seguimiento de observación terapéutica integral", debido a los controles que tiene que realizarse por el incidente cardíaco previo.

En esa línea, la familia del exjurado de "El gran premio de la cocina" asegura que estos controles médicos buscan ante todo monitorear el funcionamiento cardíaco de Christian Petersen y verificar su adecuada adaptación tras el episodio de salud.

"Está bien, son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo", explicó el hijo del chef, desmintiendo cualquier especulación en torno a un agravamiento de su cuadro clínico.

En este sentido, Hans Petersen enfatizó su preocupación por las noticias que circulan sobre el prestigioso cocinero: "Lamentamos la difamación y falsa información", en alusión a los trascendidos que, según su punto de vista, "corren de eje la situación, pasando por alto que están hablando de la salud de una persona y su familia".







