Ian Lucas enfrentó los rumores de romance con Sofi Gonet: "Estoy viéndome con alguien..."

Ian Lucas ganó "MasterChef Celebrity", pero también otras cosas en el reality. Tras un romance trunco con Evangelina Anderson, se comenzó a hablar de un romance con otra compañera, Sofi Gonet, quien quedó segunda en el certamen. Luego de que su ex, Eva, mencionara que le parecía una linda pareja, el streamer tuvo que romper el silencio tras varias semanas de trascendidos.

Ante tanas especulaciones, Ian Lucas tomó la palabra y decidió terminar con la catarata de especulaciones que creció en las últimas semanas. En diálogo con el ciclo "SQP", previo a la entrega de los Martín Fierro, el juez del "Gran Hermano" actual soltó una frase que despejó dudas: "Estoy viéndome con alguien". La declaración llegó después de que se lo vinculara primero con Evangelina Anderson y luego con Sofía Gonet, dos figuras fuertes del ambiente.

Lucas contó que esa noche se alojó en un hotel, pero aclaró que su habitación no quedaba pegada a la de la modelo. "Se confundieron porque yo fui a la habitación de la Reini a grabar unos TikToks, que los vieron, y creo que ella estaba al lado de la habitación de Evangelina, pero no al lado de mi cuarto", detalló, buscando desarmar la confusión. El streamer se mostró cansado de que lo liguen a compañeras y amigas sin fundamentos.

Cuando le preguntaron puntualmente por Sofi Gonet, Lucas fue tajante: "Está muy alejado de la realidad. Nada que ver". Enfatizó que con Gonet solo los une una amistad sólida. "Ella es mi amiga y es divina, pero es como La Joaqui... Son amigas. No pasó ni va a pasar nada", subrayó. Y agregó que su actual interés romántico no pertenece al círculo mediático, una decisión consciente para mantener ese vínculo en la intimidad, lejos de los flashes.

La nota con "SQP" también tocó el nombre de Nati J. Lucas respondió con sorpresa: "No, no sabía, pero con Nati nunca pasó nada". Así, el youtuber insistió en que muchas de las historias que circulan sobre su vida privada carecen de sustento y que ya no le interesa seguir respondiendo a rumores infundados. Su presente se centra en esa persona anónima con la que está construyendo algo sin exposición.

El cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro

Durante la entrega de los premios Martín Fierro 2026, Evangelina Anderson coincidió con Ian Lucas y Sofía Gonet. Las cámaras registraron el momento y el periodista Oliver Quiroz consultó a Anderson sobre una posible pareja entre Lucas y La Reini. La ex de Martín Demichelis no dudó: "A mí me encanta la pareja que hacen. Me parecen dos bombones". Majo Martino también intervino, y Evangelina ratificó: "A mí sí".

Minutos después, Gonet se acercó y le preguntó a Evangelina: "¿Nos aprobás?". La respuesta llegó rápida: "Los apruebo. Son dos bombones, son dos exitosos... me encantan". Sin embargo, cuando consultaron a La Reini sobre un posible romance con Lucas, ella fue contundente: "Yo estoy soltera. Estoy haciendo mucha terapia y somos amigos, pero no es mi estilo".