Maxi López habló sobre la posible llegada de su esposa a "MasterChef Celebrity": "Es muy intenso..."

Desde que se supo que Wanda Nara quiere a Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, en la nueva edición "MasterChef Celebrity" (Telefe), no se habla de otra cosa en los portales de espectáculos. Es que la dupla entre la conductora y la actual pareja de su exmarido promete entretenimiento y chispa en el reality culinario. Al respecto habló el exfutbolista, quien fue consultado sobre la posible llegada de la modelo sueca al certamen.

"Es intenso, pero lo estoy disfrutando a morir. Me encanta que estén todos los chicos. El finde voy a festejar el cumple de Dani, así que va a estar toda mi familia, los nenes, así que disfrutando", afirmó Maxi en un móvil con "Sálvese quien pueda" (América TV).

Ante el rumor sobre la probable participación de Daniela, expresó: "Voy a charlarlo con ella a ver si tiene ganas de ponerse a cocinar. Es muy intenso; yo se lo voy a poder plantear y decir porque fueron muchas horas ahí dentro. Pero básicamente, si ella tiene ganas de hacer cosas, si tiene la energía, si está feliz, yo voy a estar contento también".

Sobre la dupla entre Wanda Nara y Daniela Christiansson, la primera palabra que se le cruzó a Maxi López fue "miedo". "No sé cómo va a ser", señaló el exfutbolista, que protagonizó picantes intercambios con su exmujer.

Consultado sobre los cuestionamientos al Martín Fierro de Wanda, Maxi fue solidario con la mamá de sus hijos mayores: "Siempre está la crítica. Si lo ganó, la votaron. Yo vi lo que fue el proceso de ella en MasterChef. Ella y el jurado estaban todos los días. Es heavy, no es fácil. Ganó y tiene que disfrutar eso. Tiene que meter la energía en eso".

Por último, Maxi López opinó sobre cómo afectan los problemas judiciales de Martín Migueles a Wanda Nara: "Si ella está tranquila, todos estamos tranquilos", remarcó el empresario, poniendo en el centro a la presentadora de "MasterChef Argentina".