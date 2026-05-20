Maxi López, su emoción por la mudanza de su esposa a Argentina: "A recuperar el tiempo perdido..."

Maxi López no para de sonreír. Esta semana se cumplió su gran deseo: su esposa Daniela Christiansson y los dos hijos de ellos, Elle y Lando, se mudaron a la Argentina. El exfutbolista, emocionado, contó desde la alfombra roja de los Martín Fierro que la familia ahora está completa. Porque la llegada de Daniela (tentada para "MasterChef") también significó el reencuentro de los chiquitos con Valentino, Constantino y Benedicto, los tres que Maxi tuvo con Wanda Nara. Un sueño hecho realidad.

Maxi López vive días de pura felicidad. Después de un tiempo con la familia dividida entre Suiza y la Argentina, por fin su mujer Daniela Christiansson y los dos hijos de ellos aterrizaron en Buenos Aires para quedarse. El exfutbolista no disimuló la alegría cuando lo consultaron en la previa de los Martín Fierro 2026. Con una sonrisa de oreja a oreja, aseguró que este reencuentro era algo que venía esperando hace rato. "Estoy feliz con los chiquitos y con todos los nenes juntos", soltó ante los micrófonos de TN Show.

La mudanza de Daniela no fue cualquier cosa. La modelo sueca dejó atrás la vida que construyeron en Europa para acompañar a Maxi en esta nueva etapa más instalada en Buenos Aires. En los últimos meses, el exfutbolista se mostró mucho más activo en redes sociales y en la tele, lo que implicó un distanciamiento físico de su familia europea. Pero ahora todo eso quedó en el pasado. "Quiero recuperar todo ese tiempo que estuve lejos de ellos, de una parte a la otra", confesó él con la voz entrecortada.

La emoción tiene un plus familiar importante. Porque la llegada de Daniela y los dos chiquitos (Elle y Lando) también significó que Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que Maxi tuvo con Wanda Nara, se volvieron a juntar con sus hermanos. Una familia ensamblada que ahora funciona bajo el mismo techo argentino. Maxi lo dejó claro: "Lo importante es que ya decidimos poner base en Buenos Aires y estar en Argentina para los próximos años". Nada de vueltas. Decisión tomada.

Daniela, por su parte, ya empezó a mostrar su adaptación al ritmo criollo. En sus historias de Instagram compartió un desayuno bien argentino: mates, facturas y churros. Arrobó a Maxi con un corazón rojo y puso la ubicación. Después subió una selfie desde el parque de la casa, con sol, un sanguche de miga en la mano y una banderita argentina con dos corazones celeste y blanco. La rubia se prende a las costumbres locales con toda la onda. Maxi, mientras tanto, ya piensa en los próximos pasos: "Ella viene para quedarse. Tenemos que hacer la mudanza y traer más cosas porque hay de todo para traer".

Esta noticia, que parece solo una mudanza familiar, en realidad es un termómetro de cómo se ordenaron los tantos después de años de idas y vueltas. Maxi López tuvo una vida mediática intensa, primero por su carrera en el fútbol y después por su tormentoso divorcio de Wanda Nara y el posterior idilio con la China Suárez. Pero en los últimos tiempos, el exdelantero eligió bajar un cambio y enfocarse en lo que más le importa: sus hijos y su pareja actual.

La decisión de Daniela de dejar Suiza para venir a la Argentina no es menor. Implica un sacrificio personal y una apuesta fuerte al proyecto de familia que construyen juntos. Maxi lo sabe y por eso se emociona hasta las lágrimas cuando habla del tema. "A recuperar el tiempo perdido", dice. Y esa frase, tan simple, encierra todo lo que significa para un padre que pasó largas temporadas lejos de los suyos.

Ahora el desafío es otro: que la convivencia de cinco chicos (tres de Wanda y dos de Daniela) funcione sin sobresaltos. Si hay algo que Maxi aprendió con los años, es que la familia no se mide por la sangre sino por la presencia. Y en eso, parece, va por buen camino.